Báo Tiền Phong và tỉnh Quảng Ninh tăng cường hợp tác truyền thông, tổ chức sự kiện

TPO - Chiều 4/6, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng có buổi làm việc với nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, và các thành viên Ban Biên tập, nhằm trao đổi định hướng hợp tác truyền thông, tổ chức sự kiện và quảng bá hình ảnh Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của báo Tiền Phong đối với tỉnh Quảng Ninh. Những năm qua, báo Tiền Phong đã tích cực phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, đầu tư và đối ngoại.

Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền trên báo Tiền Phong về các sản phẩm du lịch mới, môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số và những mô hình phát triển đặc sắc của tỉnh đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức hấp dẫn của Quảng Ninh đối với du khách, nhà đầu tư và bạn bè trong nước, quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối với báo Tiền Phong trong nhiều gian qua. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, Quảng Ninh luôn là một trong những địa bàn trọng điểm được báo Tiền Phong quan tâm, bởi đây là địa phương năng động, có nhiều mô hình đổi mới, nhiều câu chuyện phát triển đặc sắc và có sức lan tỏa lớn.

“Báo Tiền Phong mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Quảng Ninh không chỉ trong công tác tuyên truyền, mà còn ở những chương trình truyền thông có chiều sâu, có tính chiến lược, gắn với các định hướng phát triển lớn của tỉnh trong giai đoạn mới”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Quảng Ninh có lợi thế rất đặc biệt về văn hóa, hạ tầng du lịch, môi trường đầu tư và tinh thần đổi mới. Với hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng cùng kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, báo Tiền Phong có thể phối hợp với Quảng Ninh xây dựng các tuyến truyền thông về du lịch xanh, công nghiệp văn hóa... qua đó giúp lan toả hơn nữa hình ảnh Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc.

Tại buổi làm việc với Ban Biên tập báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh việc tăng cường công tác truyền thông trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc Quảng Ninh đang nghiên cứu, đề xuất thí điểm mô hình khu kinh tế số và tri thức tự do, gắn với trung tâm dữ liệu quốc tế, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cũng cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để báo Tiền Phong tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, đổi mới, phát triển xanh và bền vững.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, tại buổi làm việc.

Diễn đàn Du lịch xanh Quốc gia năm 2026

Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn thường niên Du lịch xanh Quốc gia năm 2026 tại Quảng Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Quảng Ninh trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Về nội dung này, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, báo Tiền Phong đã ký biên bản ghi nhớ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về phối hợp tổ chức Diễn đàn thường niên Du lịch xanh Quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Việc Quảng Ninh là địa phương phối hợp tổ chức Diễn đàn năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là địa phương có thương hiệu du lịch mạnh, có di sản thế giới, có không gian biển đảo đặc sắc và đang theo đuổi định hướng phát triển xanh, bền vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đánh giá cao các đề xuất của báo Tiền Phong về nghiên cứu tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế tại địa phương, như: Hoa hậu Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, các chương trình dành cho thanh niên, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và các hoạt động cộng đồng khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng và Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc.