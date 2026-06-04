Bộ Y tế cảnh báo loạt sản phẩm của Australia nghi có dị vật, khuyến cáo ngừng sử dụng

TPO - Chiều 4/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo khẩn sau khi cơ quan chức năng Australia thu hồi nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng và bánh kẹo do nguy cơ xuất hiện dị vật, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia (TGA) ngày 4/6/2026, hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature’s Own bị yêu cầu thu hồi khẩn cấp do có nguy cơ xuất hiện mảnh kính trong chai đựng sản phẩm. TGA cho biết mảnh kính nếu có không nằm trong viên uống mà có thể xuất hiện bên trong lọ chứa.

Sản phẩm bị cảnh báo.

Hai sản phẩm bị cảnh báo gồm Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin loại 320 viên, số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028 và Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150mg loại 300 viên, số lô 1665576, hạn sử dụng tháng 4/2028. Các sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026.

Sau khi rà soát dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với hai sản phẩm nêu trên tại Việt Nam.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm liên quan.

Cơ quan này cũng yêu cầu làm việc với các doanh nghiệp công bố sản phẩm nếu có, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các đơn vị phải báo cáo số lượng nhập khẩu, số lượng đã bán, lượng tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm liên quan.

Sản phẩm bị cảnh báo.

Song song với đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông để người dân không tiếp tục sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nằm trong diện cảnh báo, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/6/2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) liên quan tới việc Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia – New Zealand (FSANZ) cảnh báo thu hồi một số lô kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g do phát hiện dị vật trong sản phẩm.

Đây là loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn ở Australia như Coles, Woolworths và nhiều cửa hàng bán lẻ khác. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có hạn sử dụng đến ngày 30/6/2027, gồm các mã lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941 và 6088T941.

Theo quy định hiện hành, mặt hàng bánh kẹo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Công nghiệp xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

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