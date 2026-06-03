Kỹ thuật hiện đại nhất điều trị ung thư trực tràng

TPO - Phẫu thuật nội soi robot đang mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ung thư trực tràng nhờ khả năng thao tác chính xác trong không gian hẹp, giảm tổn thương mô lành và bảo tồn tối đa các dây thần kinh quan trọng.

Ở tuổi 42, anh N.Đ.D. (Hà Nội) bất ngờ phát hiện mắc ung thư trực tràng giai đoạn II sau thời gian xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu nhưng chủ quan nghĩ là bệnh trĩ. Tại Bệnh viện K, người bệnh đã được phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng thành công, giúp hồi phục nhanh, giảm đau sau mổ và nâng cao chất lượng sống.

Bác sĩ phẫu thuật cho anh Đ. bằng robot.

Theo các bác sĩ, trước khi nhập viện khoảng một tháng, anh D. thường xuyên đi ngoài lẫn máu, kèm rối loạn đại tiện với tình trạng táo bón xen kẽ tiêu lỏng. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện của bệnh lý hậu môn trực tràng thông thường, người bệnh tự điều trị tại nhà mà không đi khám chuyên khoa. Chỉ khi các triệu chứng kéo dài, không cải thiện, anh mới tới Bệnh viện K kiểm tra.

Kết quả nội soi tiêu hóa ghi nhận khối u sùi ở trực tràng cao, chiếm khoảng 1/3 chu vi lòng trực tràng. Sinh thiết xác định đây là ung thư trực tràng. Các thăm dò chuyên sâu cho thấy người bệnh chưa có di căn xa, hình ảnh cộng hưởng từ xác định bệnh ở giai đoạn cT3N0M0.

Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 quyết định thực hiện phẫu thuật robot cắt đoạn trực tràng kết hợp nạo vét hạch và nối ngay nhằm tối ưu hiệu quả điều trị cũng như khả năng hồi phục cho người bệnh.

Đây là kỹ thuật hiện đại nhất được ứng dụng trong phẫu thuật ung thư trực tràng.

Bác sĩ, ThS.Trần Đình Tân, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1 cho biết đây là trường hợp có nhiều khó khăn do bệnh nhân còn trẻ, khung chậu hẹp nên yêu cầu độ chính xác rất cao trong phẫu thuật.

Theo bác sĩ Tân, hệ thống robot hỗ trợ bác sĩ thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, giúp bóc tách triệt để tổn thương nhưng vẫn bảo tồn tối đa mạch máu và các dây thần kinh quan trọng, đặc biệt là thần kinh tiết niệu – sinh dục.

Công nghệ này cũng giúp kiểm soát chảy máu tốt hơn và giảm sang chấn mô so với mổ mở hoặc nội soi thông thường.

Ca phẫu thuật được ekip Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 thực hiện ngày 28/5 dưới sự chỉ đạo chuyên môn của PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1. Với sự hỗ trợ của hệ thống robot hiện đại, các bác sĩ tiến hành phẫu tích chính xác từng lớp mô, loại bỏ toàn bộ tổn thương trực tràng và nạo vét hạch trong điều kiện hình ảnh phóng đại rõ nét.

Các bác sĩ cho biết hiện phẫu thuật nội soi robot đã được triển khai thường quy tại khoa đối với nhiều bệnh lý ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư trực tràng. Phương pháp này giúp tăng độ chính xác trong phẫu thuật, hạn chế biến chứng, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Sau phẫu thuật một ngày, anh D. đã có thể ngồi dậy và đi lại. Người bệnh cho biết bản thân hoàn toàn tin tưởng vào phác đồ điều trị bằng y học hiện đại và vui mừng khi hồi phục nhanh sau mổ.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của đường tiêu hóa như đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng kéo dài hoặc rối loạn khuôn phân. Đây có thể là biểu hiện sớm của ung thư đại trực tràng nhưng dễ bị nhầm lẫn với bệnh trĩ hay nứt kẽ hậu môn.

Việc thăm khám và tầm soát định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng.

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