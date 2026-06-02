Ukraine hứng 'hỏa lực' dồn dập, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng

TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev.

Cuộc tấn công diễn ra đêm ngày 1, rạng sáng 2/6, tập trung vào các cơ sở công nghiệp quân sự ở thủ đô Kiev của Ukraine, cũng như một phần khu vực Zaporozhye và Kherson vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, và các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Khmelnitsky, Sumy.

Các cơ sở nhiên liệu và vận tải được lực lượng Ukraine sử dụng, cùng các sân bay quân sự, cũng bị tấn công.

Trong cuộc tấn công, quân đội Nga đã sử dụng các loại vũ khí chính xác trên bộ và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái.

“Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được nhắm đến đều bị bắn trúng”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Một số video đã được đăng tải trên mạng xã hội, được cho là cho thấy các vụ nổ ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.

Hình ảnh một số khu vực của Ukraine bị tấn công. (Nguồn: RT)

Thành phố Kiev là mục tiêu chính, nhưng Nga cũng tấn công các thành phố Dnipro, Kharkiv và Zaporozhye, tỉnh Poltava và các khu vực khác.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko xác nhận tình trạng mất điện cục bộ ở một số quận của thủ đô trong cuộc không kích.

Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 729 vũ khí, gồm 73 tên lửa và 656 máy bay không người lái. Các tên lửa được Nga sử dụng bao gồm tên lửa Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa hành trình Kalibr.

Tổng cộng, 642 vũ khí đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ.

Trước đó, Mátxcơva đã cảnh báo sẽ tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán” vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, sở chỉ huy và “các trung tâm ra quyết định”.

Nga cho biết hành động này là để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng trước vào một ký túc xá ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luhansk, khiến 21 người thiệt mạng. Ukraine phủ nhận việc thực hiện cuộc tấn công này.