Người lính

Nhóm tàu sân bay Trung Quốc tập trận ở Thái Bình Dương

Bình Giang

TPO - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc vừa tiến hành tập trận trên Thái Bình Dương.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/6, Bộ Tham mưu Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố, rằng Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã theo dõi tàu sân bay Liêu Ninh cùng các tàu hộ tống hoạt động trên Thái Bình Dương từ ngày 26 – 29/5.

Theo tuyên bố, các tiêm kích và trực thăng triển khai trên tàu Liêu Ninh đã thực hiện khoảng 170 lượt cất hạ cánh trong thời gian nhóm tàu hoạt động tại khu vực. Các tàu chiến Trung Quốc tiến đến vị trí chỉ còn cách đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 590 km về phía đông nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhận định đợt diễn tập mới nhất này nhằm “nâng cao năng lực vận hành tàu sân bay của Trung Quốc và khả năng tiến hành các hoạt động ở những vùng biển và không phận xa bờ”.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, tàu sân bay Liêu Ninh lần đầu tiên diễn tập cùng tàu hộ vệ thế hệ mới nhất của Trung Quốc - Type 054B, tại khu vực tây Thái Bình Dương, cách đảo cực nam Okinotorishima của Nhật Bản khoảng 880 km về phía tây nam.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh sẽ tiến hành các nội dung huấn luyện bay chiến thuật xa bờ, bắn đạn thật, bảo đảm hỗ trợ và yểm trợ tác chiến, cũng như các hoạt động tìm kiếm cứu nạn hiệp đồng nhằm “kiểm tra và nâng cao năng lực huấn luyện chiến đấu thực tế của lực lượng”.

Tháng 12 năm ngoái, các tiêm kích xuất phát từ tàu Liêu Ninh đã 2 lần khóa radar vào máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản khi hoạt động trên vùng biển quốc tế phía đông nam Okinawa.

Mùa hè năm ngoái, Trung Quốc điều động tàu Liêu Ninh cùng 1 tàu sân bay khác tiến sâu vào khu vực tây Thái Bình Dương và nhiều lần cho máy bay quân sự tiếp cận máy bay Nhật Bản, những động thái mà Tokyo cho rằng làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại tây Thái Bình Dương khiến Nhật Bản lo ngại. Tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thành lập một văn phòng mới, nhằm nghiên cứu các biện pháp bảo vệ sườn Thái Bình Dương vốn bị coi là dễ tổn thương của nước này.

