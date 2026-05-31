Công ty công nghệ Mỹ thử nghiệm robot hình người trên chiến trường Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Một công ty công nghệ Mỹ lần đầu đưa robot hình người vào thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế tại Ukraine, mở ra triển vọng mới cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự.

Theo CNBC, Tổ chức công nghệ Future Industries có trụ sở tại Mỹ đã tiến hành thử nghiệm robot hình người tại khu vực tác chiến ở Ukraine.

Khác với nhiều doanh nghiệp phát triển robot phục vụ các công việc dân dụng như dọn dẹp nhà cửa hay hỗ trợ sinh hoạt, Future Industries hướng tới việc sử dụng robot trong môi trường nguy hiểm, bao gồm chiến trường và các ngành nghề có mức độ rủi ro cao.

Công ty hiện phát triển các robot hình người tự hành đa năng, được thiết kế cho cả lĩnh vực công nghiệp nặng và các ứng dụng quân sự. Những nguyên mẫu đầu tiên đang được thử nghiệm tại Ukraine nhằm đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện chiến đấu thực tế trong cuộc xung đột với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Giám đốc điều hành Sankaet Pathak cho biết, robot hình người nên tập trung vào việc giải quyết những thách thức quan trọng nhất của nhân loại thay vì thực hiện các công việc và dịch vụ gia đình.

CNBC cũng cho biết Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tham gia công ty với vai trò cố vấn chiến lược. Đại diện Future Industries lưu ý ông Eric Trump từng là nhà đầu tư của doanh nghiệp trước khi đảm nhận vị trí này, đồng thời chia sẻ tầm nhìn về việc thúc đẩy sản xuất công nghệ cao tại Mỹ.

Lầu Năm Góc tăng mạnh sản lượng vũ khí cung cấp cho Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, Washington đang xem xét lại toàn bộ quy trình sản xuất đạn dược và các loại vũ khí chủ lực nhằm tăng đáng kể năng lực cung ứng cho Ukraine.

Theo ông Hegseth, mục tiêu không chỉ là nâng sản lượng ở mức khiêm tốn mà là tạo ra bước nhảy vọt trên toàn bộ các dòng sản phẩm quốc phòng mà Mỹ có thể cung cấp cho Kiev.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho biết Mỹ đang khuyến khích các đồng minh châu Âu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc hỗ trợ Kiev.

Ông Hegseth đánh giá các nước châu Âu đã gia tăng đáng kể viện trợ tài chính và quân sự, trong khi Ukraine đã chứng minh khả năng sử dụng hiệu quả các nguồn lực được cung cấp.

"Chúng tôi muốn Ukraine có đủ khả năng tự vệ và sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh để bảo đảm sự hỗ trợ cần thiết", Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#robot hình người #Ukraine #công nghệ Mỹ #quân sự #trí tuệ nhân tạo #Future Industries #xung đột Nga-Ukraine

