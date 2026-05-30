Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phát tín hiệu cứng rắn tại Đối thoại Shangri-La 2026

TPO - Ngày 30/5, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 ở Singapore, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đưa ra một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump về an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài tại khu vực, nhưng các đồng minh cũng phải tăng chia sẻ gánh nặng quốc phòng.

Thông điệp trung tâm trong bài phát biểu của ông Hegseth là cảnh báo về tốc độ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng, sự gia tăng sức mạnh quân sự của Bắc Kinh đang gây ra “sự báo động chính đáng” trong khu vực, đồng thời khẳng định Washington không chấp nhận việc bất kỳ quốc gia nào áp đặt vị thế bá quyền tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, khác với những tuyên bố đối đầu gay gắt trước đây, ông Hegseth cũng phát tín hiệu rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột trực tiếp với Trung Quốc. Thay vào đó, Washington muốn duy trì thế cân bằng quyền lực, ngăn không cho một cường quốc duy nhất thống trị khu vực. Ông nhấn mạnh rằng, Mỹ vẫn cam kết với các đồng minh và đối tác ở châu Á, đồng thời coi khu vực này là ưu tiên chiến lược lâu dài.

Một điểm đáng chú ý khác là lời kêu gọi các nước đồng minh tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Ông Hegseth cho rằng, nhiều quốc gia châu Á cần nâng ngân sách quốc phòng lên mức khoảng 3,5% GDP, tương tự yêu cầu mà chính quyền Tổng thống Trump từng đưa ra đối với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu. Theo ông, Mỹ sẽ không tiếp tục gánh vác phần lớn chi phí an ninh cho các quốc gia giàu có, trong khi Mỹ đang đầu tư quy mô lớn vào hiện đại hóa quân đội của chính mình.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng dành những đánh giá tích cực cho một số đối tác chủ chốt trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Ấn Độ. Ông ca ngợi những nỗ lực tăng cường năng lực quân sự của các nước này, đồng thời mô tả Ấn Độ là một trong những “trụ cột quan trọng” giúp duy trì cân bằng chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu: “Một thế cân bằng quyền lực có lợi nhưng bền vững, trong đó không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể áp đặt bá quyền và đặt an ninh hay thịnh vượng của nước Mỹ cùng các đồng minh vào vòng nguy hiểm”. Ảnh: CNA.

Phản ánh chiến lược mới

Giới quan sát nhận định bài phát biểu của ông Hegseth phản ánh chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Trump: tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự Mỹ tại châu Á nhưng thúc đẩy mô hình “chia sẻ trách nhiệm”, trong đó các đồng minh phải tự đầu tư nhiều hơn cho năng lực phòng thủ. Đây cũng là nỗ lực của Washington nhằm xây dựng một mạng lưới an ninh khu vực có khả năng tự chủ cao hơn trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp.

Đáng chú ý, dù cảnh báo về Trung Quốc, ông Hegseth lại tránh đề cập trực diện vấn đề Đài Loan như trong một số phát biểu trước đây. Điều này được một số chuyên gia xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang cố gắng duy trì kênh đối thoại với Bắc Kinh sau những cải thiện gần đây trong quan hệ song phương, đồng thời tránh làm gia tăng căng thẳng vào thời điểm khu vực đang đối mặt nhiều điểm nóng an ninh khác.

Bài phát biểu của ông Hegseth vì vậy vừa mang tính răn đe đối với Trung Quốc, vừa gửi thông điệp tới các đồng minh rằng, Mỹ vẫn hiện diện ở châu Á, nhưng thời kỳ Washington đơn phương gánh phần lớn trách nhiệm bảo đảm an ninh khu vực có thể đang dần kết thúc.