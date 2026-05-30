Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khách Tây 'đại náo' quán cà phê Đà Nẵng: Đập phá đồ đạc, kẹp cổ nam thanh niên

Thanh Hiền

TPO - Một vị khách nước ngoài đập phá nhiều nhiều máy móc và các món sưu tầm trong quán cà phê. Theo lời của chủ quán, khi lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng này chạy lên tầng hai, hung hãn kẹp cổ một nam thanh niên...

Ngày 30/5, lãnh đạo UBND phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) xác nhận vụ việc một vị khách nước ngoài đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong tối 29/5.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện quán cà phê cho hay: Tối 29/5, vị khách nước ngoài kể trên vào quán, sau đó ngồi nói chuyện với một thanh niên (người Việt) bàn bên cạnh. Sau khi trò chuyện một hồi, vị khách nước ngoài giữ điện thoại của thanh niên và không có ý định trả lại. Lúc đó, quán đã chủ động gọi công an.

5 phút sau, vị khách này bất ngờ đứng dậy cởi áo, đạp đổ bàn ghế. “Lúc đó, mọi người trong quán hoảng sợ chạy ra ngoài. Ông ấy tiếp tục cầm ghế đập phá đồ đạc, máy móc trong quán. Mọi thứ bị phá tanh bành. Riêng các loại máy pha cà phê, máy xay, dụng cụ… đã hàng trăm triệu đồng. Còn đồ trang trí, nhất là các món đồ cổ sưu tầm thì giá trị rất "kinh khủng"”, đại diện quán cà phê xót xa.

1000017381.jpg
Quán cà phê bị vị khách nước ngoài đập phá.
1000017386.jpg
1000017380.jpg﻿
1000017387.jpg

Đại diện quán cho biết thêm, khi thấy lực lượng công an đến hiện trường, vị khách nước ngoài đã chạy lên tầng hai trốn và kẹp cổ một nam thanh niên tại đây tầm hai phút. Mọi người cùng lực lượng chức năng sau đó đã khống chế được vị khách này và đưa ra khỏi quán.

Quán cà phê bị vị khách đập tan hoang, bàn ghế ngổn ngang, cửa kính vỡ nát, máy móc và đồ trang trí hư hỏng ... Hiện tại, quán cà phê này phải tạm thời đóng cửa.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho hay đã nắm thông tin sự việc, các lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ.

2aoboqzxcvpgnsvspph0ifmnqvq6ybwxroab1x1m.jpg
Lực lượng chức năng khống chế vị khách nước ngoài đưa ra khỏi quán cà phê.
Thanh Hiền
#Khách Tây #đập phá #quán cà phê #du khách #gây rối #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe