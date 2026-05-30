TP Hồ Chí Minh:

Triệt phá đường dây thuốc Đông dược “khủng”

Nguyễn Dũng

TPO - Từ công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc Đông dược trái phép có mạng lưới hoạt động rộng khắp, với tổng giá trị hàng hóa đã đưa ra thị trường hơn 10 tỷ đồng.

Clip lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang cơ sở Đông y trái phép ở TPHCM.

Ngày 30/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030”, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc Đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định một đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc Đông dược trái phép do Nguyễn Đăng Thu (SN 1971) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960) cầm đầu có dấu hiệu hoạt động với quy mô lớn. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Công xưởng sản xuất thuốc Đông y trái phép.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc Đông dược tại Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (địa chỉ 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành) và cơ sở tại 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm, Ban chuyên án cử các tổ công tác truy xét các đầu mối tiêu thụ sản phẩm do các đối tượng sản xuất, phân phối tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Kết quả đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải, thu giữ lượng lớn thuốc Đông dược có tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Tang vật thu được từ vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường số thuốc Đông dược có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp nguyên liệu, phân phối và tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hành vi sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng, làm giảm niềm tin của người dân đối với lĩnh vực khám, chữa bệnh và ngành y tế.

Hai đối tượng bị khởi tố liên quan đến thuốc Đông y trái phép.

Kết quả triệt phá chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc được cấp phép hoạt động; kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng; không mua các loại thuốc quảng cáo trên mạng xã hội hoặc không rõ nguồn gốc để tránh những rủi ro đối với sức khỏe.

#Thuốc Đông y #Thuốc đông y dởm #thuốc đông y không phép #Tác hại của thuốc chống đông mạnh #Công an TPHCM #Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) #Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM #Thuốc giả

