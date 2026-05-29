Đòi nợ kiểu 'xã hội đen' đội lốt doanh nghiệp: Vay vài trăm triệu, ép phải trả 5,6 tỉ đồng

Ngày 29/5, Công an TPHCM đang lấy lời khai những người bị hại và đối tượng liên quan đến Công ty Song Long.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Song Long do Vũ Hoàng Long làm giám đốc đã sử dụng các hợp đồng “mua bán nợ” mang tính giả cách để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không bỏ tiền mua lại các khoản nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được sau khi gây áp lực với người vay.

Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra đã chứng minh không có giao dịch chuyển giao khoản nợ thực tế như trong hợp đồng mà doanh nghiệp này ký với khách hàng.

Theo cơ quan chức năng, Vũ Hoàng Long phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên, giao chỉ tiêu và theo dõi sát tiến độ đòi nợ từng ngày đối với từng hồ sơ. Khi cơ quan điều tra làm rõ bản chất dòng tiền và phương thức hoạt động, toàn bộ vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ bị xác định chỉ nhằm che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức.

Theo thiếu tá Tạ Trung Hiếu, điều tra viên Đội Trọng án, Phòng PC02, Công ty mua bán nợ Song Long tổ chức hoạt động rất tinh vi, có sự phân công, chỉ đạo cụ thể cho từng bộ phận tham gia đòi nợ.

“Các đối tượng không đòi nợ theo phương thức dân sự thông thường mà sử dụng cách uy hiếp, đe dọa, chửi bới lớn tiếng, quay clip đăng mạng xã hội để gây áp lực với người nợ”, thiếu tá Hiếu cho biết.

Cũng theo điều tra viên này, nhiều bị hại chỉ cung cấp được hình ảnh nhân viên công ty đến nhà hoặc nơi làm việc “thương lượng” đòi nợ, gây khó khăn cho quá trình chứng minh hành vi phạm tội

Nạn nhân: “Tôi như bị tra tấn tinh thần” Một bị hại trong vụ án cho biết, chồng bà chỉ vay vài trăm triệu đồng để làm ăn, nhưng sau đó phía Công ty Song Long liên tục gây sức ép, yêu cầu gia đình phải trả tới 5,6 tỉ đồng. “Họ buộc tôi ký biên bản xác nhận nợ và lịch trả tiền. Tôi không thể xoay được số tiền lớn như vậy nhưng họ vẫn liên tục đến đòi”, người phụ nữ kể lại. Theo lời nạn nhân, cứ vài ngày nhóm người của công ty lại đi ô tô 9 chỗ màu đen đến nhà và nơi kinh doanh, xuất hiện đông người, mặc đồ đen để gây áp lực tâm lý. Nạn nhân cho biết nhóm đòi nợ thường xưng danh là “tổ trưởng tổ đòi nợ”, liên tục yêu cầu trả tiền và tuyên bố sẽ quay lại nếu chưa thanh toán. Việc nhiều người thường xuyên xuất hiện tại nơi ở, nơi kinh doanh khiến gia đình bị đảo lộn cuộc sống, công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Tôi như bị tra tấn tinh thần”, người phụ nữ nói.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Long cùng 16 nhân viên Công ty Song Long để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để thực hiện các hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo điều tra, các hợp đồng “mua bán nợ” chỉ là giả cách để tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng nhiều người xăm trổ, mặc đồng phục, đi ô tô dán logo công ty đến nhà riêng, nơi làm việc của con nợ để chửi bới, đeo bám, gây áp lực tinh thần.

Từ năm 2020 đến nay, công ty đã ký khoảng 400-500 hợp đồng, đòi được hơn 100 tỉ đồng và thu lợi bất chính khoảng 15-20 tỉ đồng. Công an TPHCM khuyến cáo người dân giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan chức năng, không thuê dịch vụ đòi nợ kiểu cưỡng ép, uy hiếp.