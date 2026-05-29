Camera ghi cảnh nhóm đối tượng dùng búa đập tủ kính cướp tiệm vàng ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Nhóm đối tượng đi nhiều xe máy, mang theo búa xông vào tiệm vàng ở TP.HCM cướp tài sản rồi tháo chạy. Công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ 6 người liên quan.

Clip ghi lại cảnh các đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở TPHCM.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trước đó nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp. Tại đây, một số đối tượng cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính trưng bày lấy vàng rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn để tháo chạy.

Hình ảnh tiệm vàng sau khi bị các đối tượng cướp.

Camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc cho thấy nhóm nghi phạm ra tay rất nhanh, manh động khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, trích xuất camera và triển khai nhiều tổ công tác truy xét các nghi phạm.

Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi số tài sản bị cướp có giá trị khoảng 780 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Hiện Công an TPHCM đang tổ chức thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vai trò từng người, thủ đoạn gây án cũng như mở rộng điều tra vụ việc.

