Phá vỡ thế bế tắc của nhạc Việt

TPO - Thế bế tắc của nhạc Việt từ đầu năm được phá vỡ khi album của Binz ra mắt. Sau đó, cú bắt tay giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga tạo ra cú nổ thật sự cho thị trường.

Hàng chục MV được đầu tư đắt tiền và những album quy mô lớn được tung ra thị trường từ đầu năm nay. Dù vậy, không một sản phẩm bứt phá mạnh mẽ để khuấy đảo thị trường. Ngay cả album Mắt nhắm mắt mở của Hieuthuhai chỉ dừng lại ở mức thống trị đường đua “trending”, thay vì thu về lượng người nghe/người xem vượt trội trên các nền tảng nhạc số, YouTube và mạng xã hội.

Gần đây, MV Tuyển bạn gái của 2 rapper OgeNus và Darangto dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành trong gần một tháng. Dù vậy, MV chỉ hút hơn 4 triệu lượt xem, chứng tỏ sức cạnh tranh của đường đua âm nhạc nhàm chán ra sao. Chỉ khi Binz phát hành album phòng thu đầu tay với bản hit Em (kết hợp với Soobin), nhạc Việt mới nóng lên.

Loạt MV “ngã ngựa”

Nghệ sĩ Việt vẫn ồ ạt ra nhạc từ đầu năm nay, vấn đề chỉ là thiếu sản phẩm có sức nặng để vươn tầm thành hit. Điển hình là các MV của Chị đẹp, Anh tài như Nhả vía (Kiều Anh), Hoa hồng ai vun trồng (Minh Hằng, Tóc Tiên), Tiếp nhiên liệu (Ngọc Thanh Tâm), Truth Or Date (Jun Phạm) không thành hit như kỳ vọng vì những lý do khác nhau. Gần đây, MV Thỏ săn mồi của Thiều Bảo Trâm thu về lượng view rất thấp so với con số thường thấy ở nữ ca sĩ.

Từ sự ảm đạm đó, Hieuthuhai dễ dàng thống trị đường đua khi phát hành MV Người im lặng gặp người hay nói, sau đó là trọn vẹn album phòng thu thứ 2 Mắt nhắm mắt mở. Tuy nhiên, thành công của Hieuthuhai chỉ ở mức tốt hơn đồng nghiệp. So với chính Hieuthuhai ở album đầu tay, sản phẩm mới nhất không bằng. Còn để đối chiếu với một bản hit đủ tầm khiến thị trường dậy sóng như Dù cho tận thế (Erik) và Bắc Bling (Hòa Minzy, Tuấn Cry, Xuân Hinh) vào năm ngoái, Hieuthuhai chưa làm được.

Binz lao vào cuộc đua với Sơn Tùng.

Thị trường nhạc Việt cứ thế trôi qua trong sự tẻ nhạt, mòn mỏi chờ đợi một “cú nổ” thật sự từ những tên tuổi lớn.

Cú tái xuất của GreyD tạo hiệu ứng tốt nhưng không tới mức bùng nổ. Phải đến khi Sơn Tùng thông báo trở lại bằng dự án kết hợp nghệ sĩ quốc tế, nhạc Việt bắt đầu nóng lên. Và đúng lúc đó, Binz cũng thông báo trở lại, ra nhạc vào đúng thời điểm “nóng” để cạnh tranh cùng Sơn Tùng.

Album của Binz được chú ý vì nam rapper kết hợp với nhiều tên tuổi đang hot trên thị trường, là Obito, Phan Mạnh Quỳnh, Soobin. Trong số đó, ca khúc Em của Binz và Soobin vượt lên tất cả, hiện đã chạm mốc 2 triệu view để dẫn đầu “top trending”.

Sự mùi mẫn của màu nhạc ballad, dễ nghe, dễ được bật lại là điều kiện cơ bản giúp Em phủ sóng.

Tiếp đó, loạt tranh cãi về câu chuyện ly hôn giữa Touliver và Tóc Tiên đẩy sự tò mò và bàn tán của khán giả chạm tới đỉnh điểm.

Binz đi trước Sơn Tùng một bước trên đường đua nhạc số. Ngay sau đó là MV Come My Way của giọng ca quê Thái Bình, kết hợp rapper đình đám gốc Việt, chủ nhân của những bản hit tỷ view là Tyga.

Trong vài tuần tiếp theo, sự cạnh tranh ở nhạc Việt có lẽ chỉ là đường đua song mã giữa Binz và Sơn Tùng. Nó lặp lại kịch bản đã xảy ra với 2 bản hit Chạy nhanh đi và BigCityBoi, chờ xem liệu Binz khi có sự hỗ trợ của Soobin, Phan Mạnh Quỳnh có làm lu mờ được Sơn Tùng.

Sơn Tùng có vươn tầm thế giới?

Màn kết hợp Sơn Tùng - Tyga có bùng nổ lâu dài

Sau 2 năm, Sơn Tùng tái xuất đường đua nhạc Việt bằng một sản phẩm được đầu tư MV “khủng” và bắt tay với rapper tỷ view.

Tyga là cái tên quen thuộc trong làng Rap/Hiphop Âu - Mỹ, mang 2 dòng máu Việt và Mỹ.

MV của Sơn Tùng vốn đã là từ khóa hot nhất nhạc Việt. Khi Sơn Tùng kết hợp với Tyga, độ hot nhân lên gấp 2, gấp 3. Và lúc này, đông đảo khán giả chờ đợi sản phẩm Come My Way lên sóng để xem đây có thật sự là “bom tấn” đánh giá bước phát triển đột phá của giọng ca quê Thái Bình hay không.

Sơn Tùng sẽ chiếm lấy vị trí dẫn đầu âm nhạc thịnh hành trong vài tiếng, đây là kịch bản 99% xảy ra. Đơn giản vì cú bắt tay (collab) giữa chủ nhân bản hit Hãy trao cho anh và Tyga có quá nhiều điểm bùng nổ.

Sơn Tùng sẽ lại thống trị đường đua nhạc số, phủ sóng ca khúc Come My Way ở đa nền tảng DSP. Và Sơn Tùng sẽ tạo ra xu hướng mới trên mạng xã hội. Đây là thành công cơ bản và tối thiểu mà Sơn Tùng phải làm được ở giai đoạn này.

Khi có sự xuất hiện của Tyga, khán giả sẽ chờ đợi nhiều hơn ở Come My Way. Đó là bản hit vượt hoàn toàn khỏi ranh giới nhạc Việt, vươn tầm đến các thị trường mới. Từ đây, tên tuổi Sơn Tùng tiến lên cấp độ mới. Và dấu ấn của người Việt trên cuộc chơi âm nhạc toàn cầu sẽ lan tỏa đến khán giả quốc tế.

Người Việt từng kỳ vọng rất nhiều vào Hãy trao cho anh, bản hit được Sơn Tùng kết hợp với Snoop Dogg. Tất cả cùng chờ đợi sẽ có một ca khúc trọn vẹn của người Việt cạnh tranh sòng phẳng ở một bảng xếp hạng hoặc chí ít là một playlist (danh sách phát) nhạc uy tín trên các nền tảng nhạc số.

Tuy nhiên, ở thời điểm 7 năm trước, sự hiện diện của Snoop Dogg đơn thuần là xuất hiện một lần rồi thôi. Snoop Dogg không giúp đỡ bất cứ điều gì cho Sơn Tùng để quảng bá MV đến khán giả quốc tế.

Sơn Tùng của năm 2019 cũng chưa có sự chuẩn bị rõ ràng để tận dụng sức hút của Snoop Dogg và có kế hoạch quảng bá ở các thị trường quốc tế. Chờ xem từ sự tiếc nuối ở Hãy trao cho anh, ê-kíp của Sơn Tùng có rút ra bài học để lần bắt tay với Tyga là màn kết hợp đúng nghĩa, một cú bắt tay xuyên biên giới để đặt những viên gạch đầu tiên đưa nghệ sĩ Việt nâng tầm.