Hơn 12% người Việt trưởng thành mắc bệnh thận mạn tính

TPO - Với hơn 8,7 triệu người mắc bệnh thận mạn tính tại Việt Nam, chiếm đến 12,8% dân số trưởng thành, nhu cầu lọc máu chu kỳ là áp lực khổng lồ lên hệ thống y tế.

Tại Hội nghị Quản lý toàn diện đường vào mạch máu trong thận nhân tạo, diễn ra ngày 29/5, tại Cần Thơ, dẫn số liệu từ Bộ Y tế cho thấy, hiện cả nước có hơn 8,7 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, chiếm đến 12,8% dân số trưởng thành. Trong đó, hàng chục nghìn người đang phải duy trì sự sống bằng lọc máu nhân tạo.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng – Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho rằng, với một bệnh nhân chạy thận nhân tạo, đường vào mạch máu, đặc biệt cầu nối động tĩnh mạch tự thân (AVF) được ví như “cầu nối sự sống”. Điều này quyết định trực tiếp đến hiệu quả lọc máu và khả năng duy trì điều trị lâu dài cho người bệnh.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hùng, không ít bệnh nhân chạy thận gặp tình trạng tắc hẹp cầu nối, huyết khối hoặc suy giảm chức năng mạch máu sau một thời gian dài chạy thận. Khi ‘con đường độc đạo’ này bị hỏng, nếu không được xử lý kịp thời, người bệnh sẽ mất đi cơ hội tiếp tục lọc máu ổn định, đối mặt trực tiếp với nguy cơ tử vong.

Bên lề hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ một ca lâm sàng thực tế vừa được thực hiện thành công ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bà T.T.D.K. (43 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đã chạy thận nhân tạo nhiều năm. Bà đã 4 lần phải phẫu thuật tạo cầu nối AVF, nay tiếp tục tắc nghẽn, hư hỏng, sưng đau nên phải đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị.

BS CKI. Lâm Minh Lộc (Khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch) cho biết, kết quả siêu âm cho thấy, cục huyết khối đã lấp đầy một đoạn dài từ miệng nối đến 1/3 giữa cánh tay phải bà K, làm tắc mạch máu. Do đó, bà K. không còn vị trí mạch máu đủ điều kiện để chạy thận nhân tạo, các vị trí mạch máu khác không còn khả thi để phẫu thuật tạo cầu nối mới.

Khi đó, các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch. Một thiết bị chuyên dụng được luồn qua vị trí tắc nghẽn từ động mạch ở tay phải. Tiếp đó, một quả bóng nhỏ được đưa vào và nong ra dưới áp lực cao, giúp giải phóng hoàn toàn vị trí máu đông. Ca phẫu thuật thành công, bà K. tiếp tục được chạy lọc máu.

Các bác sĩ cho rằng, việc triển khai kỹ thuật can thiệp nội mạch cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo sẽ mở ra nhiều cơ hội cho bệnh nhân khu vực miền Tây. Đặc biệt, nhiều người bệnh sẽ không còn phải mất thời gian, chi phí để lên TPHCM điều trị, giảm áp lực quá tải cho tuyến trên.