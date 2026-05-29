Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Con trai cả nộp đơn bỏ họ Brad Pitt

Tú Oanh

TPO - Con trai cả Brad Pitt và Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt, đã nộp đơn xin bỏ họ của cha nuôi.

Daily Mail đưa tin Maddox (sinh năm 2001) đã yêu cầu xóa “Pitt” một cách hợp pháp khỏi họ của mình vào ngày 28/5, đổi thành Maddox Chivan Jolie. Trong đơn, cậu cả không giải thích rõ quyết định của mình, chỉ ghi “lý do cá nhân”.

Trước đó, vào tháng 2, Maddox đã bỏ cha một cách không chính thức khi sử dụng tên Maddox Jolie trong phần danh đề (credit) cuối phim Couture do Angelina Jolie đóng chính.

m1.png
Maddox tiếp bước Shiloh nộp đơn xin bỏ họ cha khỏi tên. Ảnh: Getty Images

Tờ báo Anh mô tả đây là “đòn giáng đau” đối với Brad Pitt, bởi số lượng con công khai bỏ họ anh khỏi tên ngày càng nhiều.

Trước Maddox, Shiloh là người con đầu tiên công khai nộp đơn bỏ họ cha vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi (27/5/2024). Nguyện vọng này được thẩm phán ở Los Angeles, Mỹ, ký thông qua vào 19/8/2024. Tên của vũ công trẻ tuổi được đổi từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Nouvel Jolie.

Vào thời điểm đó, luật sư của Shiloh, Peter Levine, khẳng định với People quyết định được đưa ra một cách độc lập sau những sự kiện đau lòng. Theo đại diện pháp lý, Shiloh vốn không muốn công khai việc đổi họ, nhưng phải làm theo yêu cầu của luật pháp California.

Ngoài Maddox và Shiloh, Zahara và Vivienne cũng có động thái chối bỏ mối quan hệ với tài tử F1 về mặt hình thức.

Tại lễ tốt nghiệp trường Cao đẳng Spelman vào ngày 17/5, con gái nuôi gốc Ethiopia được xướng lên là Zahara Marley Jolie, thay vì họ ghép Jolie-Pitt.

Lần đầu Zahara công khai từ cha vào cuối năm 2023, trong lễ kết nạp hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha. Vào thời điểm đó, cô khiến truyền thông thế giới xôn xao vì hô to tên không có chữ “Pitt”.

Tương tự, vào tháng 5/2024, con gái út của Angelina và Brad gây chú ý khi được giới thiệu là Vivienne Jolie trong phần thông tin của The Outsiders - vở kịch do Angelina Jolie đóng vai trò sản xuất. Vivienne làm trợ lý cho mẹ.

Pax Thiên từng chỉ trích Brad Pitt trên mạng xã hội, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy thanh niên gốc Việt bỏ họ cha. Trong khi đó, Knox là người con duy nhất chưa từng thể hiện thái độ yêu hay ghét đối với người cha nổi tiếng.

Đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie chưa bình luận gì về việc Maddox nộp đơn xin đổi tên.

m4.png
Maddox vốn chỉ là con nuôi của Angelina Jolie, chỉ có liên hệ với Brad Pitt khi hai diễn viên thành người yêu của nhau. Ảnh: Getty Images

Angelina Jolie nhận nuôi Maddox từ trại trẻ mồ côi ở Campuchia vào năm 2002. Sau khi bắt đầu hẹn hò với đả nữ sinh năm 1975, Brad Pitt mới chuyển đổi mối quan hệ với Maddox thành cha - con hợp pháp.

Trong vụ kiện do Angelina khởi xướng chống lại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vào năm 2022 - do cơ quan này kết luận Brad Pitt vô tội trong cáo buộc bạo hành gia đình vào năm 2016, nữ diễn viên khẳng định chồng cũ đã đánh nhau với Maddox trên máy bay và đổ bia lên người cô.

Angelina cáo buộc Brad “hành hung về mặt thể xác và lời nói” đối với cô và các con của họ trong suốt chuyến bay tư nhân từ châu Âu về Mỹ vào năm 2016. Theo ngôi sao Maleficent, chồng cũ ra tay với Maddox khi con trai cố bảo vệ mẹ.

Brad Pitt phủ nhận các cáo buộc trên. FBI cũng đồng tình với anh. Các nhà điều tra liên bang tuyên bố nam diễn viên không có bất kỳ hành vi sai trái nào.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa Brad Pitt và Maddox được cho là trở nên xa cách. Báo chí Âu - Mỹ cho hay Brad không còn liên lạc với Maddox và Pax Thiên sau khi ly hôn với Angelina.

Quá trình này khiến việc Maddox xin bỏ họ cha không còn khó hiểu. Tuy nhiên, ý tưởng này có vẻ như không hình thành từ lúc đó, mà chỉ xuất hiện gần đây. Bằng chứng là trong phần giới thiệu của Maria - tác phẩm có Jolie đóng vai nữ danh ca opera quá cố Maria Callas - vào năm 2024, Maddox vẫn giữ nguyên họ Jolie-Pitt ở mục “trợ lý sản xuất”.

Tú Oanh
#Brad Pitt #Angelina Jolie #Maddox Jolie-Pitt #Maddox Chivan Jolie #Maddox bỏ họ cha #Pax Thiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe