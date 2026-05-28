Rapper Mr. Nhân vừa bị bắt là ai?

TPO - Đối tượng Mai Thế Nhân (nghệ danh Mr. Nhân) vừa bị bắt để điều tra liên quan chuyên án ma túy 140 đối tượng do công an TPHCM triệt phá. Thông tin vụ việc khiến nhiều người tìm kiếm về nam rapper và hành trình hoạt động trong cộng đồng rap underground.

Nhiều người đồng loạt tìm kiếm thông tin về rapper này, trong khi các diễn đàn rap underground liên tục chia sẻ lại hình ảnh, sản phẩm âm nhạc và hành trình hoạt động của nam rapper.

Đối tượng trong chuyên án ma túy liên tỉnh

Ngày 28/5, công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Thế Nhân (sinh năm 1992, TPHCM), được biết đến với nghệ danh Mr. Nhân, để điều tra liên quan vụ án ma túy vừa được lực lượng chức năng khám phá.

Theo công an TPHCM, vụ việc nằm trong chuyên án VA0126Đ do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) xác lập nhằm triệt phá một tổ chức mua bán trái phép chất ma túy hoạt động theo hình thức liên tỉnh.

Trước đó, Đội 3 thuộc PC04 bắt giữ Đặng Phan Thanh Tùng khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ ba đầu mối cung cấp ma túy cấp trên và 12 nhánh phân phối phía dưới chuyên bán lẻ, đồng thời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho người nghiện tại nhiều địa bàn.

Theo thông tin công bố, đường dây hoạt động lưu động, trải dài nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Trong quá trình truy xét, trinh sát phát hiện một đầu mối lớn vận chuyển ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM tiêu thụ, qua đó tổ chức đón lõng, bắt quả tang cùng hơn 5 kg ma túy.

Mr. Nhân là một trong 140 đối tượng nằm trong chuyên án ma túy liên tỉnh vừa được công an TPHCM triệt phá.

Từ một đối tượng nghiện ban đầu, công an TPHCM cho biết đã mở rộng điều tra, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng trong chuyên án, trong đó có Mai Thế Nhân.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết Mai Thế Nhân từng có tiền án và bị bắt trong quá trình lực lượng công an “lần theo dòng chảy của ma túy” để truy xét những cá nhân liên quan đường dây. Một số thông tin nghiệp vụ bước đầu xác định nam rapper có liên quan trong vụ án đang được điều tra. Tuy nhiên, vai trò cụ thể cùng mức độ liên quan của Mai Thế Nhân hiện tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Thông tin rapper underground bị bắt nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh luận. Tại các hội nhóm rap và diễn đàn giải trí, hàng loạt bài đăng đặt câu hỏi: “Mr. Nhân là ai?”, “Rapper vừa bị bắt trong chuyên án 140 người là ai?”, “Mr. Nhân từng hoạt động ra sao trong giới underground?”.

Không ít người dùng mạng xã hội đồng loạt truy tìm tài khoản cá nhân, MV và các bài rap của nam rapper sau khi thông tin được công bố.

Một số bài đăng liên quan đến Mr. Nhân nhận lượng tương tác lớn, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, có những bình luận thể hiện sự bất ngờ, tiếc nuối đối với một gương mặt từng được biết đến trong cộng đồng rap underground. Song cũng có không ít bình luận công kích, chỉ trích sau thông tin bắt giữ.

Hiện vụ việc liên quan Mai Thế Nhân vẫn trong quá trình điều tra. Các thông tin về hành vi, mức độ liên quan và trách nhiệm pháp lý của nam rapper sẽ được cơ quan tố tụng tiếp tục xác minh, kết luận theo quy định.

Khán giả tìm kiếm thông tin của Mr. Nhân

Mai Thế Nhân, nghệ danh Mr. Nhân, sinh năm 1992 tại TPHCM, là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng rap underground phía Nam.

Mr. Nhân bắt đầu theo đuổi rap từ giai đoạn 2012-2013 với rap name ban đầu là MTN. Sau đó, anh thành lập nhóm BR Boiz tại phường Vũng Tàu, TPHCM quy tụ gần 20 thành viên và từng giữ vai trò dẫn dắt nhóm.

Dù thời gian hoạt động không quá dài, một số bài giới thiệu trong cộng đồng rap cho rằng Mr. Nhân vẫn để lại dấu ấn với vai trò leader của BR Boiz và được biết đến qua track Under trong tao.

Các bài giới thiệu về Mr. Nhân lan truyền trên mạng xã hội cho hay sau thời gian gián đoạn hoạt động, rapper này quay lại âm nhạc và có sự kết nối với rapper Skyler. Cả hai quen biết trong thời gian Mr. Nhân chấp hành án, rap trở thành cầu nối để họ duy trì liên lạc.

Mr Nhân (đeo kính, đứng ngoài cùng bên phải ở cả hai ảnh) trước khi bị bắt.

Sau khi trở lại đời sống xã hội, Mr. Nhân được giới thiệu gia nhập tổ đội SGM và liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc. Trên các fanpage rap underground, nam rapper được giới thiệu là cộng sự của Skyler, rapper được cộng đồng underground biết đến với kỹ thuật “vần đảo”.

Gần đây, Mr. Nhân xuất hiện trong nhiều sản phẩm underground như Ngẫm (ft. Hades & Skyler), Ma cô (ft. Skyler, Lee7, Yung Gun, 2Can), Mafico (ft. NaSic), Quên hết đi (full SGM), Old But Gold, Lão nhi khải hoàn ca, Under trong tao.

Một số hình ảnh, bài giới thiệu lan truyền trong cộng đồng rap còn cho thấy Mr. Nhân thường xuyên xuất hiện trong phòng thu cùng các rapper underground, tham gia ghi hình MV, thực hiện sản phẩm âm nhạc với nhóm cộng sự.

Trong một lần chia sẻ, Mr. Nhân nói ý định đầu tư mạnh cho rap sau khi ổn định công việc kinh doanh, mong muốn theo đuổi đam mê âm nhạc nghiêm túc.