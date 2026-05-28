Thế giới

Kazakhstan điều máy bay chiến đấu hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Nga Putin

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Kazakhstan để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Chuyên cơ của ông được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu của Kazakhstan trước khi hạ cánh xuống Astana.

Tổng thống Nga Putin được Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chào đón tại sân bay hôm 27/5. Lễ đón diễn ra long trọng với dàn quân nhạc và đội danh dự đại diện cho tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang Kazakhstan xếp hàng dọc đường băng.

Chính quyền Kazakhstan xác nhận, máy bay của tổng thống Nga đã được hộ tống từ lúc vượt qua biên giới nước này cho đến khi hạ cánh xuống Astana.

Chiến đấu cơ Kazakhstan hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Nga Putin.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của ông Tokayev, từ ngày 27 đến 29/5, trùng với hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Các cuộc đàm phán tại Astana dự kiến ​​sẽ tập trung vào vấn đề thương mại, năng lượng, hội nhập khu vực và hợp tác song phương. Điện Kremlin mô tả quan hệ giữa Mátxcơva và Astana đang ở mức “đặc biệt cao”.

Kazakhstan - quốc gia giàu tài nguyên năng lượng và khoáng sản - có chung biên giới với Nga và là đồng minh thân cận của Mátxcơva trong khu vực mà Trung Quốc và Mỹ cũng đang mở rộng ảnh hưởng.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Putin tới Kazakhstan trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại.

Các sự kiện chính dự kiến ​​diễn ra vào ngày 28/5, khi hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ hội đàm trước khi chứng kiến ​​lễ ký kết các thỏa thuận song phương.

Các quan chức Nga cho biết hai bên đã chuẩn bị 16 văn kiện để ký kết, bao gồm một tuyên bố chung về nền tảng của tình hữu nghị và láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân Nga và Kazakhstan. Các thỏa thuận liên quan đến hợp tác năng lượng, và kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan, cũng dự kiến ​​sẽ được thảo luận.

Trước chuyến thăm, Tổng thống Nga Putin đã tặng Kazakhstan 4 cá thể hổ Amur để giúp Kazakhstan khôi phục số lượng loài vật này.

RT
