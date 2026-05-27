Thế giới

Nga cảnh báo 'hết kiên nhẫn', sẽ nhắm mục tiêu vào trung tâm đầu não ở Kiev

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Nga sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào những hầm trú ẩn được các chỉ huy và lãnh đạo quân đội Ukraine sử dụng, để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Kiev, nghị sĩ cấp cao của Nga - ông Andrey Kartapolov - cho biết.

tass-66416886.jpg
(Ảnh: Tass)

Sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm một trường cao đẳng tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, Nga tuyên bố một chiến lược mới, tập trung tấn công có hệ thống vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine để trả đũa.

Trả lời phỏng vấn tờ Parliamentskaya Gazeta về kế hoạch tiếp theo của Nga, ông Kartapolov cho biết, “sự kiên nhẫn của Nga đã cạn kiệt”. Ông cho rằng chiến thuật của Kiev đã leo thang, do đó Mátxcơva sẽ từ bỏ cam kết tự đặt ra là không nhắm mục tiêu vào thủ đô của Ukraine.

Khi được hỏi về các mục tiêu tiềm năng, nghị sĩ này cho biết, cả tòa nhà Quốc hội Ukraine và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đều không được coi là “trung tâm ra quyết định”. Các nghị sĩ Ukraine không kiểm soát quân đội, và “bản thân ông Zelensky thậm chí không còn đến văn phòng”, nghị sĩ Kartapolov nói.

“Các trung tâm ra quyết định là các sở chỉ huy và kiểm soát quân sự kiên cố dưới lòng đất, cũng như các hầm trú ẩn được các cơ quan an ninh và lãnh đạo Ukraine sử dụng”, theo ông Kartapolov.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi người nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine và cảnh báo người dân địa phương tránh xa các địa điểm quân sự, cơ sở công nghiệp và trụ sở chính phủ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Tuy nhiên, Liên minh Châu Âu (EU) đã công khai bác bỏ những cảnh báo của Nga, cáo buộc Mátxcơva “leo thang không thể chấp nhận được”.

Người phát ngôn chính sách đối ngoại của khối - Anitta Hipper - cho biết trên X, rằng Brussels đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga về lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Nga, và tuyên bố “phái đoàn EU vẫn ở Kiev”.

RT
