Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Mỹ, sau khi cáo buộc Washington tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 26/5 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, đồng thời nổ súng vào một tiêm kích F-35 và một UAV khác bị cho là xâm nhập không phận Iran.

Trong thông cáo, IRGC không nêu rõ thời điểm xảy ra các vụ việc. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mà Washington gọi là "hành động tự vệ", nhằm vào các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz.

"Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ chống lại bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào của quân đội Mỹ và coi quyền đáp trả tương xứng của mình là chính đáng và chắc chắn", IRGC nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Hormozgan trong vòng 48 giờ qua, đồng thời cho biết đã xảy ra "các hành động quấy rối hải quân liên tục" nhằm vào tàu thương mại Iran.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào và sẽ không ngần ngại bảo vệ người dân Iran dù chỉ một chút", bộ này cho biết.

Lực lượng Mỹ và Iran trước đây đã đấu súng trong thời gian ngừng bắn, và hiện chưa rõ các cuộc tấn công này sẽ ảnh hưởng đến thỏa thuận ngừng bắn như thế nào.

Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào trong khu vực, đặc biệt là ở eo biển Hormuz, đe dọa an ninh hàng hải và năng lượng quốc tế sẽ bị lực lượng vũ trang Iran đáp trả mạnh mẽ và tương xứng.

Không thể đàm phán nếu Iran không được giải phóng tài sản bị đóng băng

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Fars News dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết tiến trình thương lượng giữa Tehran và Washington sẽ không thể tiếp tục nếu Mỹ chưa giải phóng các khoản tài sản bị đóng băng của Iran.

Tehran vẫn tỏ ra hoài nghi về cam kết của Washington do tiền lệ Mỹ từng không thực hiện đầy đủ các thỏa thuận trước đó, song khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng "chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra".

Theo nguồn tin này, vấn đề tài sản bị đóng băng hiện là điểm bất đồng lớn nhất giữa hai bên và đang được xử lý thông qua các nỗ lực hòa giải do Qatar dẫn đầu.

Báo cáo cũng nêu rõ rằng, trước đó Mỹ đã rút lui khỏi việc thực hiện các cam kết của mình liên quan đến vấn đề này, trong khi Iran khẳng định rằng "không thể đạt được thỏa thuận nào cho đến khi các khoản tiền được chỉ định được chuyển giao".