Xã hội

Miền Bắc sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt

Nguyễn Hoài

TPO - Chiều tối và đêm nay (27/5), miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trước khi đón mưa dông, ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Hôm nay, miền Bắc tiếp tục có một ngày nóng như đổ lửa. Trong đó khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này với nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay cũng có nắng nóng gay gắt bao phủ với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Hà Nội hôm nay tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 39-40 độ, có nơi trên 40 độ. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Từ chiều tối và đêm nay, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, mưa xuất hiện sau một chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc. Ngày 28/5, khu vực này tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ với nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng từ 35-37 độ, vùng núi 33-35 độ.

Từ 29-31/5, thời tiết miền Bắc ít xảy ra nắng nóng. Từ ngày 1/6, nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại.

dua08641.jpg
Miền Bắc dự báo có mưa dông rải rác trong chiều tối và đêm nay (27/5).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo ngày mai, miền Trung tiếp tục có nắng nóng, trong đó Thanh Hoá đến Huế nắng nóng gay gắt 37-39 độ, duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng 35-37 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
