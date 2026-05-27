Người bán hàng tràn xuống ngã tư ở Hà Nội, nguy cơ tai nạn rình rập

TPO - Tình trạng người bán hàng rong xuống lòng đường chèo kéo người đi đường tại nhiều nút giao đông đúc ở Hà Nội không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sáng 26/5, khi dừng chờ đèn đỏ tại nút giao Hoàng Đạo Thuý - Trần Duy Hưng, anh Lê, sống tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân), giật mình khi nghe tiếng gõ mạnh vào cửa kính phía ghế lái. Quay sang nhìn, anh thấy một phụ nữ lớn tuổi cầm túi đựng tăm bông, kẹo cao su đứng sát xe để mời mua hàng.

Theo anh Lê, việc người bán hàng rong tiếp cận ô tô giữa lúc các phương tiện dừng chờ đèn đỏ dễ khiến tài xế mất tập trung, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ va chạm nếu các xe phía sau không kịp quan sát.

Tình trạng bán hàng rong dưới lòng đường xuất hiện tại nhiều nút giao đông phương tiện ở Hà Nội. (Ảnh: Đức Hiếu)

Ghi nhận tại các nút giao đông phương tiện như Láng - Cầu Giấy, Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển - Phạm Tu, Ngã Tư Vọng hay Ngã Tư Sở cho thấy tình trạng người bán hàng rong đi xuống lòng đường diễn ra khá phổ biến. Lợi dụng thời điểm các phương tiện dừng đèn đỏ, họ mang theo tăm bông, kẹo cao su, bật lửa để tiếp cận và mời người đi đường mua hàng.

Những người bán hàng rong tại các nút giao chủ yếu là trẻ em, người cao tuổi hoặc người khuyết tật. Một số trường hợp còn sử dụng loa kéo, nhạc cụ để biểu diễn ngay dưới lòng đường nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường. Tình trạng này thường xuất hiện nhiều vào giờ cao điểm, buổi trưa hoặc đêm muộn.

Người bán hàng rong tiếp cận các phương tiện dưới lòng đường tại nút giao Láng - Cầu Giấy. (Ảnh: Đức Hiếu)

Nhằm đối phó với công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, các nhóm bán hàng rong không hoạt động cố định mà liên tục luân chuyển địa bàn.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hoạt động bán hàng rong, chèo kéo khách ở lòng đường gây cản trở giao thông, vi phạm trực tiếp các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Trẻ em bán hàng rong dưới lòng đường tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn. (Ảnh: Đức Hiếu)

Trong quá trình tuần tra, nếu phát hiện vi phạm, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu người bán hàng rong rời khỏi khu vực ngã ba, ngã tư để bảo đảm giao thông thông suốt. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng này thường tái diễn.

Theo ông Chiến, để hạn chế tình trạng trên, lực lượng chức năng địa phương cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng cần tuyên truyền để người tham gia giao thông không dừng xe mua hàng hoặc cho tiền tại các nút giao, khu vực đèn tín hiệu.