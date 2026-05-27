Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng giải thể nhóm trẻ Mầm Xanh sau vụ bé trai tử vong

Thái Lâm

TPO - Liên quan vụ bé trai tử vong tại nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh, chính quyền địa phương xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định giải thể nhóm trẻ và yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động.

Ngày 26/5, UBND xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ban hành quyết định giải thể Nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh - nơi xảy ra vụ bé trai tử vong nghi do nghẹn thức ăn gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo quyết định, nhóm trẻ Mầm Xanh tại thôn Vĩnh Sơn do bà P.T.T. làm chủ cơ sở bị giải thể vì không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành.

z7867848209555-0ff5537277406e8e74160b359d63fe81.jpg
Nhóm trẻ Mầm Xanh do bà P.T.T. l. làm chủ cơ sở. Ảnh: PD.

UBND xã Vĩnh Hảo yêu cầu cơ sở chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày quyết định có hiệu lực; đồng thời phải giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ sở này cũng phải hoàn trả hồ sơ cho phụ huynh, thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có) và không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.

Trước đó, cuối tháng 3, dư luận địa phương bàng hoàng trước vụ việc một bé trai gửi tại nhóm trẻ Mầm Xanh tử vong sau khi nghi bị nghẹn thức ăn trong lúc ăn tại cơ sở.

Theo thông tin ban đầu, trưa 23/3, trong lúc được cho ăn cháo tại nhóm trẻ, cháu L. bất ngờ có biểu hiện bị nghẹn. Hai cô giữ trẻ tại cơ sở lập tức sơ cứu tại chỗ nhưng tình trạng của cháu không cải thiện.

Ngay sau đó, cơ sở giữ trẻ liên hệ gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Sau vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc kiểm tra, rà soát hoạt động của nhóm trẻ tư thục này để làm rõ các điều kiện bảo đảm an toàn trong chăm sóc trẻ em.

Thái Lâm
#nhóm trẻ Mầm Xanh #xã Vĩnh Hảo #bé trai tử vong #nghiện thức ăn #Lâm Đồng #giải thể

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe