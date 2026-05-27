Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Lao đao vì máy bay không người lái Ukraine, nhà máy Nga xin vũ khí hạng nặng để tự vệ

Minh Hạnh

TPO - Các công ty Nga sẵn sàng tài trợ việc mua sắm vũ khí hạng nặng và hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ các nhà máy của họ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), ông Alexander Shokhin - người đứng đầu Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga - nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp.

el2xqxedjvpqteb7j33qps23ry.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ngành công nghiệp Nga - bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ dầu, nhà máy sản xuất phân bón và cảng biển - đã chịu thiệt hại nặng nề do sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong năm nay.

Chính phủ đã cho phép các công ty an ninh tư nhân sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7.62 mm - như AK-47 - để bảo vệ các khu công nghiệp, và cho phép điều động lực lượng dự bị tham gia các đơn vị địa phương bảo vệ các khu vực này.

Tuy nhiên, theo những phát biểu được đăng tải trên trang web chính thức của Điện Kremlin, ông Shokhin cho biết các công ty cần "không chỉ vũ khí hạng nhẹ cỡ nòng 7.62 mm, mà còn cả những loại lớn hơn, bao gồm nhiều hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và các cỡ nòng khác".

Các doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho việc này, nhưng cần một cơ chế mà trong đó, các kế hoạch tài chính được vạch ra một cách rõ ràng, ông Shokhin nói. “Đó có thể là một loại quỹ, hoặc một hình thức tài trợ có mục tiêu khác”.

Ông Shokhin cũng đề nghị Tổng thống Putin hoãn các khoản phạt đối với việc chậm trễ nộp thuế và các khoản thanh toán khác cho ngân sách nhà nước, khi các công ty đang sửa chữa các cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Ông phàn nàn rằng, mặc dù đã có quyết định sử dụng lực lượng dự bị, nhưng các đơn vị bảo vệ nhà máy lại được điều chuyển giữa các địa điểm liên tục, làm suy yếu khả năng phòng thủ.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #nhà máy #máy bay không người lái #Ukraine #Tổng thống Nga Vladimir Putin

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe