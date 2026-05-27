Nhiều tuyến phố Hà Nội rào chắn ban đêm để nâng cấp chiếu sáng

TPO - Ngày 26/6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 30/5 đến hết 30/8/2026, các đơn vị chức năng sẽ dựng rào chắn di động trên nhiều tuyến phố để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng.

Dự án sẽ thực hiện trên các trục đường: Láng Hạ - Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng.

Trên trục đường Láng Hạ - Lê Văn Lương, trong thời gian trên, ở giai đoạn 1, nhà thầu sẽ lập rào chắn di động ở làn phương tiện bên trái đường Láng Hạ và đường Lê Văn Lương sát dải phân cách gầm cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương (hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương) để xe nâng, thang nâng đứng phục vụ thi công. Chiều rộng rào chắn di động là 3,5m, phần đường còn để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Hàng rào thi công đang được lập trên đường để thi công hệ thống cống chống ngập tại Hà Nội.

Ở giai đoạn 2, nhà thầu tổ chức rào chắn di động làn phương tiện bên trái đường Láng Hạ và đường Lê Văn Lương sát dải phân cách gầm cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương (hướng Lê Văn Lương - Láng Hạ) để xe nâng đứng, kết hợp treo thang lồng thi công các hạng mục công trình, phạm vi chiều rộng rào chắn 3,5m.

Thời gian đơn vị được phép lập rào chắn và thi công từ 22h tối đến 5h sáng ngày hôm sau.

Trên trục đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, giai đoạn 1, sẽ thực hiện thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí bên trái. Trong giai đoạn này, rào chắn di động được lập ở làn phương tiện bên trái, nằm sát dải phân cách gầm cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng (hướng Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh). Phạm vi chiều rộng rào chắn khoảng 3,5m.

Ở giai đoạn 2, thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí bên trái trục đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, chiều Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám), chiều rộng hàng rào chắn 3,5m.

Thời gian đơn vị được phép lập rào chắn và thi công cũng từ 22h tối đến 5h sáng ngày hôm sau. Trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.