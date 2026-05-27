Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 - 1/6, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines, diễn ra trong bối cảnh Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 và hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, ủng hộ nước Chủ tịch ASEAN Philippines triển khai các ưu tiên của năm 2026 và các định hướng đề ra trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Hợp tác quốc phòng - an ninh, biển và đại dương là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Philippines. Hợp tác kinh tế đang dần cải thiện, Philippines luôn là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Với phương châm tin cậy chính trị, đột phá phát triển và kiến tạo hoà bình, hai bên sẽ nâng tầm và tăng cường hơn nữa quan hệ song phương nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tới.

​