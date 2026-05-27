Diễn biến thời tiết dịp thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

TPO - Theo dự báo thời tiết tại Hà Nội, trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi vào buổi sáng các ngày thi với trạng thái ít mưa, trời nắng. Tuy nhiên, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều ngày 29/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay rơi vào giai đoạn giảm nhiệt giữa hai kỳ nắng nóng gay gắt. Vì vậy, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi.

Cụ thể, ngày 29/5, buổi sáng và trưa trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 27 - 32 độ, gió Đông Nam cấp 2-3. Sang chiều và tối, Hà Nội có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 - 33 độ.

Trong các ngày tiếp theo từ 30/5 đến 1/6, thời tiết tại Thủ đô chủ yếu duy trì trạng thái không mưa, trời nắng. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần qua từng ngày.

Hà Nội trời nắng nhưng không gay gắt trong suốt các ngày từ 29/5-1/6. Ảnh minh hoạ.

Ngày 30/5 nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, ngày 31/5 tăng lên 35 độ, trong khi ngày 1/6 có thể đạt mức 36 độ, xuất hiện nắng nóng vào buổi chiều.

Để phù hợp với trời nắng, cục bộ có nắng nóng, phụ huynh và thí sinh nên chủ động chuẩn bị nước uống, trang phục phù hợp, đồng thời hạn chế ở ngoài trời quá lâu.

Về mưa dông chiều 29/5, phụ huynh có thể theo dõi thông tin cảnh báo mưa dông theo thời gian thực được cập nhật tại địa chỉ hymetnet.gov.vn để chủ động phương án di chuyển, đưa đón học sinh phù hợp.