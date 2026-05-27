Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Diễn biến thời tiết dịp thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Nguyễn Hoài

TPO - Theo dự báo thời tiết tại Hà Nội, trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi vào buổi sáng các ngày thi với trạng thái ít mưa, trời nắng. Tuy nhiên, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều ngày 29/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay rơi vào giai đoạn giảm nhiệt giữa hai kỳ nắng nóng gay gắt. Vì vậy, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi.

Cụ thể, ngày 29/5, buổi sáng và trưa trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 27 - 32 độ, gió Đông Nam cấp 2-3. Sang chiều và tối, Hà Nội có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 - 33 độ.

Trong các ngày tiếp theo từ 30/5 đến 1/6, thời tiết tại Thủ đô chủ yếu duy trì trạng thái không mưa, trời nắng. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần qua từng ngày.

thi-vao-lop-10.jpg
Hà Nội trời nắng nhưng không gay gắt trong suốt các ngày từ 29/5-1/6. Ảnh minh hoạ.

Ngày 30/5 nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, ngày 31/5 tăng lên 35 độ, trong khi ngày 1/6 có thể đạt mức 36 độ, xuất hiện nắng nóng vào buổi chiều.

Để phù hợp với trời nắng, cục bộ có nắng nóng, phụ huynh và thí sinh nên chủ động chuẩn bị nước uống, trang phục phù hợp, đồng thời hạn chế ở ngoài trời quá lâu.

Về mưa dông chiều 29/5, phụ huynh có thể theo dõi thông tin cảnh báo mưa dông theo thời gian thực được cập nhật tại địa chỉ hymetnet.gov.vn để chủ động phương án di chuyển, đưa đón học sinh phù hợp.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe