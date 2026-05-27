Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố giám đốc đổ hơn 370 tấn chất thải vào cụm công nghiệp

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Cơ quan điều tra cho biết, Công ty của Hiếu đã sử dụng hơn 370 tấn chất thải rắn chưa phân loại để san lấp Dự án thuộc Cụm công nghiệp Đặng Lễ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

screen-shot-2026-05-26-at-174304.png
Hiện trường vụ việc.

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra khu đất thuộc dự án Cụm công nghiệp Đặng Lễ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe máy xúc đang thực hiện san lấp chất thải rắn xây dựng từ 3 xe ô tô tải đổ trực tiếp xuống khu đất (gồm gạch, đá, túi nilon, đất lẫn các loại tạp chất chưa qua phân loại). Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Tài liệu điều tra xác định, mặc dù không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu đã sử dụng hơn 370 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án thuộc Cụm công nghiệp Đặng Lễ. Đây là địa điểm không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Ô nhiễm môi trường do chất thải #Vi phạm quy định xử lý chất thải #Khởi tố doanh nghiệp gây ô nhiễm #Vận chuyển chất thải trái phép #Ảnh hưởng đến quy hoạch đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe