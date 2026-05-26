Tuyên án hai đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

TPO - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ dùng súng cướp gần 2 tỷ đồng ở Gia Lai, Tài đen mong Hội đồng xét xử giảm án cho đàn em Lê Văn Ân vì chỉ tham gia theo chỉ đạo của Tài. Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo tổng cộng 56 năm tù về nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 26/5, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi Tài đen, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) 30 năm tù, đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) 26 năm tù liên quan vụ sử dụng súng ngắn đe dọa, khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng ở Gia Lai.

Theo cáo trạng, cả hai cùng bị truy tố với 3 tội danh “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Rửa tiền”.

Tài (bên trái) và Ân tại phiên tòa.

Khi được nói lời nói sau cùng, Tài đen nói bản thân đã nhận ra hành vi của mình là sai phạm pháp luật.

“Bị cáo xin giảm án cho Lê Văn Ân, vì chỉ có tham gia theo chỉ đạo của bị cáo. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm mức án để Ân sớm trở về với xã hội, chăm mẹ già”, bị cáo Tài nói.

Về phần Ân, bị cáo cũng cho rằng vì hoàn cảnh gia đình nên mới gây ra tội lỗi lớn, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định hai bị cáo gây ra vụ án có tổ chức, bị cáo Tài đen có tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội nên xét tăng nặng hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bồi thường 903 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xử vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội "Cướp tài sản", 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 7 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Tài 30 năm tù.

Riêng Lê Văn Ân bị phạt 15 năm tù về tội "Cướp tài sản", 6 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 5 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Ân 26 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi, Tài đen đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn.

Đến tháng 11/2025, Tài đen và Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, hai đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 19/1/2026, đối tượng Ân điều khiển xe máy chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá, khống chế nhân viên ngân hàng. Hai đối tượng đã lấy đi gần 2 tỉ đồng, rồi lên xe máy do Ân điều khiển tẩu thoát.

