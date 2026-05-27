Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ qua đời, hưởng thọ 110 tuổi

TPO - Do tuổi cao, sức yếu, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ đã qua đời vào ngày 25/5, hưởng thọ 110 tuổi. Mẹ có 2 người con liệt sỹ, hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Ngày 27/5, lãnh đạo UBND xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa tổ chức lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ qua đời vào lúc 5h30 ngày 25/5 do tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 110 tuổi. Lễ viếng và truy điệu được tổ chức trang trọng trong ngày 26/5. Sau nghi lễ, linh cữu của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể xã Đức Thọ cùng đông đảo người dân địa phương đã đến viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh, cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ cho quê hương, đất nước.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ qua đời vào sáng 25/5, hưởng thọ 110 tuổi (Ảnh: Đức Thanh).

Theo lãnh đạo xã Đức Thọ, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ sinh năm 1916 tại thôn Trẫm Bàng, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ cũ (nay thuộc xã Đức Thọ), trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ khi còn trẻ, Mẹ đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Năm 1942, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ nên duyên cùng ông Nguyễn Đương và sinh được 7 người con, gồm 6 trai, 1 gái. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hai người con trai của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Người con trai đầu là liệt sĩ Nguyễn Anh Đường (sinh năm 1944) lên đường nhập ngũ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau thời gian chiến đấu trở về địa phương công tác, ông tiếp tục tái nhập ngũ theo lệnh tổng động viên năm 1970. Năm 1972, ông hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, đến nay phần mộ vẫn chưa được tìm thấy.

Lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể xã Đức Thọ cùng đông đảo người dân địa phương đã đến viếng, tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau các nghi thức tang lễ theo quy định đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu, gia quyến và nhân dân đã tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Người con trai thứ 5 là liệt sĩ Nguyễn Hải Tâm (sinh năm 1958) hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1979. Hiện, phần mộ của liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ ở Cần Thơ. Dẫu đã biết nơi an nghỉ của con, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ vẫn chưa một lần có thể vào thăm.

Những năm tháng cuối đời, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ luôn là điểm tựa tinh thần ấm áp cho con cháu trong gia đình. Bằng sự đôn hậu, giản dị và mẫu mực của mình, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ thường xuyên nhắc nhở các thế hệ con cháu sống nghĩa tình, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau vun đắp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

​