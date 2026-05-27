Ca khúc Việt khiến tất cả ngỡ ngàng

TPO - Bộ ba nghệ sĩ Tọi, Long Nón Lá và Phương Nghiêm góp công đưa nhạc cách mạng tiếp tục đến gần giới trẻ. Nhờ đó, chuỗi sản phẩm "Mắt bão" nhận được hiệu ứng lan tỏa tự nhiên và nhanh chóng lọt vào trending.

Mắt bão, bản nhạc phim của bộ ba Tọi, Long Nón Lá và Phương Nghiêm, là ví dụ điển hình của việc âm nhạc lan tỏa tự nhiên bằng nội lực. Ê-kíp không có kế hoạch quảng bá cho ca khúc. Họ tung sản phẩm đầu tiên là lyrics video, ban đầu được khá nhiều khán giả đón nhận. Sau đó, cộng đồng reaction Việt ủng hộ ba nghệ sĩ trẻ, cùng nhau góp sức lan tỏa ca khúc viết về chủ đề cách mạng.

Ba nghệ sĩ nhận ra thời cơ "vàng" đã tới khi chỉ sau vài ngày, lượng người nghe Mắt bão tăng đột biến. Họ bắt tay sản xuất MV ngay lập tức, phát hành để nối tiếp cơn sốt từ phiên bản lyrics video. Kết quả là MV Mắt bão nhanh chóng hiện diện ở tốp 5 âm nhạc thịnh hành trên nền tảng YouTube. Những ngày gần đây, ca khúc bắt đầu tạo hiệu ứng tốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơn sốt Mắt bão được tạo ra từ 3 nghệ sĩ trẻ.

Ca khúc độc đáo

Mắt bão là ca khúc chủ đề của phim Tiểu đội 1978. Long Nón Lá khởi đầu bằng phân đoạn thuần rap, rồi nối vào Làn điệu dân ca Lý, trước khi giọng hát nữ là Phương Nghiêm cất lên ở điệp khúc. Tọi làm thêm verse rap để đẩy nửa sau ca khúc sang tinh thần khác hẳn.



Bộ ba nghệ sĩ trẻ đã khoác chiếc áo mới cho nhạc Cách mạng bằng chính nội lực và thế mạnh riêng. Thay vì khiên cưỡng 'gồng' mình theo những khuôn mẫu hàn lâm hay nặng tính học thuật truyền thống, họ chọn cách tiếp cận chân thật và tự nhiên nhất, đúng với tinh thần tự do của một thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Từ yếu tố nền tảng ban đầu là bản phố, producer thực hiện theo kiểu Rn'B Pop/Lofi. Verse rap của Long Nón Lá được đánh giá cao với loạt câu chữ gieo vần phức tạp, điển hình như "Nơi chiến tuyến con không quyến luyến vì nghe chú Sáu bảo cục diện biến chuyển". Sau đó, Long Nón Lá nối vào điệu Lý Nam Bộ, đó là lựa chọn thông minh.

Verse rap của Tọi có một câu viral khá mạnh trên mạng xã hội, đó là: "Anh là người ở lại và một người ở lại sẽ hiểu rõ cái đau đớn của việc mất đi". Hai phân đoạn của Long Nón Lá và Tọi là sự khác biệt. Với Long Nón Lá, đó là tâm thư của một chàng trai sắp ra trận, gửi gắm cho má, cho người thân trong gia đình. Với Tọi là những dòng sau cuối gửi gắm đến người yêu trước thời khắc sinh tử, chỉ mong mỏi được sống sót trở về.

Tọi và Long Nón Lá là 2 thí sinh của Rap Việt mùa 3. Phương Nghiêm là giọng ca trẻ, bắt đầu được biết tới từ sản phẩm Mắt bão. Từng câu từng chữ họ viết ra là sự chân thành, ngây ngô, không "đao to búa lớn", khác xa màu nhạc cách mạng, nhạc "đỏ" mà khán giả thường biết. Vì lẽ đó, các khán giả hứng thú khi nghe Mắt bão - vỏ bọc là nhạc cách mạng nhưng bên trong là màu sắc âm nhạc "trending", với sự đầu tư mạnh về verse rap theo đúng xu hướng thị trường hiện tại.

Một ca khúc vừa có ý nghĩa, vừa làm tốt khâu nhạc tính để đánh vào thị hiếu khán giả trẻ. Không khó hiểu khi Mắt bão thành công ở giai đoạn khởi đầu như vậy, dù đã và đang bị kẹp giữa rất nhiều dự án tiền tỷ của nghệ sĩ Việt. Chính bộ ba nghệ sĩ này từng tạo nên sản phẩm Gen Việt không được chú ý nhiều vào năm 2025. Một năm sau, họ làm lại từ đầu với dự án mới và đã thành công.

Nguyễn Hùng và Hòa Minzy cũng góp công đưa màu nhạc cách mạng đến gần khán giả trẻ.

Người trẻ nghe nhạc Cách mạng nhiều hơn

Nhạc cách mạng (hay nhạc đỏ) lâu nay thường gắn liền với sự trang nghiêm, những sân khấu hoành tráng và các giọng ca gạo cội mang âm hưởng thính phòng. Điều này vô tình tạo ra một lằn ranh thế hệ, khiến những giai điệu hào hùng đôi khi trở nên quá tầm và "nặng nề" so với thói quen nghe nhạc thường ngày của giới trẻ. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, cục diện thay đổi và người trẻ giờ cũng hưởng ứng nhiệt liệt và nghe nhạc cách mạng nhiều hơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ cơn sốt remix trên nền tảng TikTok. Ca khúc Khát vọng tuổi trẻ qua giọng hát Tùng Dương được một producer remix sang House, với nhịp điệu dồn dập để bắt trend TikTok. Ca khúc bất ngờ gây sốt, khiến chính Tùng Dương cũng bất ngờ vì sự lan tỏa hoàn toàn tự nhiên và không nằm trong kế hoạch.

Sau đó, cơn sốt Viết tiếp câu chuyện hòa bình làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường. Lần đầu tiên, một ca khúc "yêu nước" chạm mốc tỷ view trên mọi nền tảng. Giai điệu hào hùng, hấp dẫn của Viết tiếp câu chuyện hòa bình kích thích mạnh mẽ tinh thần yêu nước ở 2 dịp Đại lễ trong năm 2025. Nó giúp một "hit maker" hồi sinh là Nguyễn Văn Chung, đưa ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đổi đời và vô số giá trị khác được tạo ra từ bản nhạc quốc dân.

Từ bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, có thêm 2 ca khúc Cách mạng đình đám xuất hiện là Còn gì đẹp hơn và Nỗi đau giữa hòa bình. Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng góp công rất lớn để xóa nhòa ranh giới ngăn cách khán giả trẻ và nhạc Cách mạng. Đó là ca khúc Ballad, có tính nghe lại (replay) rất cao, dễ dàng "nịnh tai" những khán giả trẻ vốn đa số thích nhạc Ballad. Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy cũng là ca khúc Ballad dễ nghe dễ thấm, mang đậm màu sắc thị trường, chỉ khác biệt là nội dung viết về chiến tranh, về tinh thần yêu nước.

Khán giả gọi chung đó là nhạc "yêu nước". Thị trường tiếp tục xuất hiện loạt bản hit tỷ view như Thịnh vượt Việt Nam sáng ngời (Bùi Trường Linh), Lá cờ (Hà Anh Tuấn ft DTAP) và rất nhiều ca khúc Cách mạng phát hành từ thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ, nay bất ngờ gây sốt trở lại vì được các producer phối mới theo màu nhạc trẻ trung, thị trường hơn.

Người trẻ đổ xô nghe nhạc Cách mạng, đây là tính hiệu tích cực của thị trường. Mỗi lượt nghe, mỗi lượt chia sẻ những ca khúc này trở thành một cách lan tỏa tinh thần yêu nước đầy tự hào, tự nhiên và mạnh mẽ của thế hệ trẻ hôm nay.