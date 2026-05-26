Sinh viên Đại học FPT Cần Thơ vây quanh quán quân Trân Oanh, Thủy Tiên

TPO - Xuất hiện tại Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Đại học FPT Cần Thơ, hai quán quân Trân Oanh và Thủy Tiên gây ấn tượng với hàng trăm sinh viên. Những màn trình diễn sôi động cùng khoảnh khắc hòa ca, giao lưu trực tiếp đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và giàu cảm xúc tại hội trường.

Hai quán quân truyền lửa cho sinh viên

Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục "chiêu sinh" tại trường Đại học FPT Cần Thơ ngày 26/5. Sự kiện có sự tham gia của đại diện ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024, hai ca sĩ Thủy Tiên - quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Á quân Sao tìm sao 2019 và ca sĩ Trân Oanh - quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, quán quân Hãy nghe tôi hát 2025.

Các khách mời mặc trang phục tông trắng tôn lên nhan sắc ngọt ngào và thanh lịch. Ngay từ khi xuất hiện tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, hai giọng ca trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của sinh viên với phong cách trẻ trung, năng động và nguồn năng lượng tích cực.

Trước giờ biểu diễn, hai ca sĩ đều thể hiện sự hào hứng khi đồng hành cùng Ngày hội tuyển sinh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai nghệ sĩ kỳ vọng cuộc thi tiếp tục tìm kiếm những gương mặt hội tụ sắc vóc, trí tuệ, bản lĩnh, có câu chuyện truyền cảm hứng và tinh thần cống hiến, đồng thời mong muốn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc trước nguồn năng lượng trẻ trung, sôi nổi của đông đảo sinh viên tham dự.

Những tiết mục bùng nổ​

Tại sân khấu Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, ca sĩ Trân Oanh và Thủy Tiên mang đến loạt tiết mục sôi động, góp phần khuấy động không khí chương trình. Mở màn với ca khúc Diva, hai nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên tại hội trường qua những màn hòa giọng và cổ vũ nhiệt tình. Trân Oanh và Thủy Tiên cũng chia sẻ hào hứng khi được giao lưu, kết nối và biểu diễn trong nguồn năng lượng trẻ trung của khán giả.

Sự kiện khép lại với màn trình diễn đầy năng lượng của hai ca sĩ Trân Oanh và Thủy Tiên. Cả hai mang đến tiết mục Để Mị nói cho mà nghe và Hạt mưa vương vấn. Hai ca khúc gây sốt trên mạng xã hội nhanh chóng nhận về sự hưởng ứng của hàng trăm sinh viên.

Trước không khí hào hứng của ngày hội tuyển sinh, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Người đjep Huyền Cơ cùng nhiều sinh viên lên sân khấu, hòa ca, nhảy phụ họa cho tiết mục của hai quán quân Trân Oanh, Thủy Tiên, tạo nên hình ảnh trẻ trung, sôi động.

Những tràng vỗ tay, tiếng reo hò kéo dài khiến khu vực hội trường như bùng nổ cảm xúc. Màn giao lưu khép lại chương trình trong không khí cuồng nhiệt, để lại nhiều ấn tượng với người tham dự.

