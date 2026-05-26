‘Đừng đợi hoàn hảo mới bắt đầu’

TPO - Hà Trúc Linh cho biết những thử thách tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đã giúp cô ngộ ra những điều hay, ý đẹp của cuộc sống. Cô khuyên các bạn sinh viên đừng đừng ngần ngại thử sức để có một thanh xuân đẹp với Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Hà Trúc Linh: ‘Đừng ngần ngại thử sức với thanh xuân’

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ với các bạn sinh viên tại buổi tuyển sinh. Ảnh: Dương Triều.

Chia sẻ tại sự kiện tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học FPT Cần Thơ chiều 26/5, Hà Trúc Linh cho biết đối với cô, nhiệm kỳ hoa hậu không đo bằng con số. Nhiệm kỳ của mỗi hoa hậu trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 38 năm qua luôn gắn liền với 2 năm, nhưng với Trúc Linh chỉ một năm.

“Tôi nghĩ nếu nhiệm kỳ chỉ đo bằng con số thì chưa nói lên hành trình học hỏi và trưởng thành. Vì hành trình trước, trong và sau đăng quang, việc học hỏi mỗi ngày sẽ giúp cuộc sống thêm giá trị. Mỗi đoạn đường, mỗi con người, mỗi thử thách đều để lại cho mình những bài học quý báu và tích lũy thêm kinh nghiệm cho cuộc sống. Tôi rất trân trọng hành trình vừa qua”, cô nói.

Với Trúc Linh, nhiệm kỳ của cô tuy ngắn nhưng rất đặc biệt khi cô đăng quang trên sông Hương của thành phố Huế.

“Đây là điều tôi đã ao ước. Hành trình này đã mở ra nhiều điều đầu tiên với tôi như lần đầu được đi máy bay, được đến những vùng đất mới”, cô chia sẻ.

Cô cho rằng các bạn sinh viên hãy tự tìm cho mình cơ hội học tập, phát triển, có thêm nhiều mối quan hệ. “Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam sẽ luôn dìu dắt, đồng hành, giúp cho hành trình thanh xuân của các bạn trở nên ý nghĩa hơn”, người đẹp cho biết.

Trúc Linh cho rằng tâm lý chung của các bạn sinh viên khi tham gia các cuộc thi lớn đó là lo lắng mình không đủ kỹ năng, kiến thức tham gia.

“Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng điều khiến mình tiến về trước khi nghĩ đây là cơ hội tốt để trải nghiệm, phát triển, những thử thách sẽ giúp mình ngộ ra điều hay, ý đẹp của cuộc sống. Cứ làm đi, đừng ngần ngại thử sức với thanh xuân của mình”, Trúc Linh nói.

Người đẹp Huyền Cơ: ‘Đừng đợi hoàn hảo mới bắt đầu’

Người đẹp Huyền Cơ chia sẻ tại buổi tuyển sinh. Ảnh: Dương Triều.

Thông qua chương trình tuyển sinh lần này, người đẹp Huyền Cơ muốn gửi gắm đến các nữ sinh thông điệp đừng đợi bản thân hoàn hảo mới bắt đầu.

“Hơn một năm trước, tôi cũng chỉ là cô sinh viên 22 tuổi, năng động, nhiều hoài bão nhưng cũng mang rất nhiều nỗi sợ. Tôi từng lo bản thân chưa đủ hoàn thiện, chưa đủ tốt, còn nhiều thiếu sót và chưa đáp ứng được những yêu cầu mà ban tổ chức đưa ra”, cô nói.

Huyền Cơ nhận ra rằng điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là mình chưa từng dám thử. “Vì vậy, tôi đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi. Sau khi bước qua được nỗi sợ đầu tiên, tôi cảm thấy rất thoải mái”, Huyền Cơ chia sẻ.

Huyền Cơ cho rằng nếu ngày đó không đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam, đến đêm chung kết cô sẽ ngồi ở nhà xem các thí sinh tỏa sáng trên truyền hình và tiếc nuối rằng biết đâu mình cũng có thể là một trong số họ.

“Vì vậy, tôi mong các bạn hãy mạnh dạn bắt đầu, mạnh dạn đăng ký và trải nghiệm để sau này không phải nói hai chữ giá như”, cô nói.

Huyền Cơ thấy may mắn khi có được hành trình đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng ban tổ chức, Hoa hậu Trúc Linh và tất cả thí sinh của cuộc thi. Trong suốt hành trình đó, cô đã học hỏi được nhiều từ các anh chị trong ban tổ chức, từ những người bạn đồng hành và đặc biệt là từ chính thiếu sót của bản thân mình.

“Tôi nghĩ rằng khi mình còn những điểm chưa hoàn thiện và được mọi người góp ý, đó sẽ là cơ hội để mình ghi nhớ lâu hơn và rút ra những bài học sâu sắc hơn. Chính những điều đó đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều”, Huyền Cơ cho biết.

Bên cạnh đó, điều mà cô trân quý nhất sau cuộc thi chính là sự gắn kết sâu sắc giữa ban tổ chức và các thí sinh, không chỉ trong cuộc thi mà còn cả sau hành trình ấy. Tất cả đều cùng hướng đến một mục tiêu chung là lan tỏa thật nhiều giá trị tích cực và nhân văn đến cộng đồng và xã hội.

Không khí sôi động của buổi tuyển sinh tại Đại học FPT Cần Thơ. Ảnh: Dương Triều.

