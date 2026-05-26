Hoa hậu Hà Trúc Linh: 'Tôi bay từ Hà Nội vào TPHCM chỉ để kịp một buổi học'

Nhóm PV

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết khá bận rộn và áp lực trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam nhưng cô vẫn cố gắng duy trì kết quả học tập tốt vì theo người đẹp tri thức mới là nền tảng giúp cô phát triển bền vững.

Hoa hậu Hà Trúc Linh: ‘Tri thức mới là nền tảng bền vững’

Hoa hậu Hà Trúc Linh tại buổi tuyển sinh. Ảnh: Dương Triều.

Chia sẻ tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết điều ấn tượng nhất đối với cô sau hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam chính là việc có thêm mái nhà chung với nhiều anh chị, bạn bè và những người thầy luôn đồng hành, hỗ trợ suốt chặng đường vừa qua.

“Tôi cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ, chỉ dẫn tận tình từ các anh chị của Báo Tiền Phong, đặc biệt trong cách làm việc với truyền thông cũng như kỹ năng ứng xử trước công chúng”, cô nói.

Với Trúc Linh, điều quý giá nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ là trải nghiệm mới, mà còn là mối quan hệ tốt đẹp, những người bạn thân thiết và sự hỗ trợ chân thành từ ban tổ chức. Đó là điều mà cô luôn trân trọng và xem như một phần ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của mình.

Hà Trúc Linh cho biết khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, cô đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Tài chính - Marketing. “Lúc đó, tôi suy nghĩ nhiều vì không muốn việc thi ảnh hưởng đến tiến độ tốt nghiệp, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm và phát triển bản thân ở tuổi trẻ”, cô nói.

May mắn là Trúc Linh nhận được sự ủng hộ lớn từ ban giám hiệu và thầy cô nhà trường. Mọi người luôn động viên nhưng cũng nhắc cô phải đảm bảo việc học, bởi tri thức mới là nền tảng giúp mình phát triển bền vững.

Người đẹp chia sẻ: “Có giai đoạn tôi phải bay từ Hà Nội vào TPHCM chỉ để kịp một buổi học hoặc thuyết trình, sau đó tiếp tục quay ra Hà Nội ngay trong đêm để theo lịch trình cuộc thi. Dù khá áp lực, tôi vẫn cố gắng duy trì kết quả học tập tốt và chủ động học hỏi thêm kiến thức từ các anh chị trong ngành để phục vụ việc học ở trường”.

Nhờ sự hỗ trợ từ nhà trường và sự cố gắng của bản thân, Trúc Linh đã hoàn thành chương trình học đúng kế hoạch. “Tôi nghĩ khi mình thực sự nỗ lực, sẽ luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ mọi người xung quanh”, cô nói.

Đại sứ Mỹ Vân: ‘Thanh xuân chỉ có một, hãy mạnh dạn tham dự Hoa hậu Việt Nam’

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: Dương Triều.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân cho biết trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam. “Khi đó, tôi cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống và công việc trong vùng an toàn của bản thân. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, tôi nhận ra mình muốn thử thách bản thân nhiều hơn, muốn bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để trải nghiệm những điều mới mẻ”, cô nói.

Trước khi tham gia cuộc thi, Mỹ Vân đã hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và nghệ thuật, vì vậy cô mong muốn được phát triển xa hơn trên con đường này.

Bên cạnh vai trò MC, cô cũng mong muốn được đứng trên sân khấu lớn hơn, nơi có thể vận dụng những kỹ năng, thế mạnh và khám phá thêm khả năng bản thân. Đó cũng là một trong những động lực lớn thôi thúc cô quyết định đăng ký tham gia cuộc thi.

Điều khiến Mỹ Vân trân trọng nhất trong hành trình tham dự Hoa hậu Việt Nam là cơ hội được gặp gỡ, kết nối những người bạn mới, trong đó có Hà Trúc Linh cùng nhiều thí sinh khác.

“Tôi nghĩ rằng trong thời đại hội nhập hiện nay, việc mở rộng các mối quan hệ, học hỏi và đồng hành cùng những người trẻ tài năng là một giá trị rất quan trọng. Và đó cũng chính là một trong những lý do cốt lõi khiến tôi lựa chọn bước vào hành trình của Hoa hậu Việt Nam”, cô nói.

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của Hoa hậu Việt Nam nhắn nhủ: “Thanh xuân này chỉ có một. Bây giờ mình cứ thử đi, biết đâu rồi chúng ta sẽ tỏa sáng ở một lĩnh vực nào đó. Tôi rất ấn tượng khi bước vào trường và nhìn thấy các bạn sinh viên diện đồng phục rất đẹp. Vì thế, các bạn hãy mạnh dạn tham gia, nếu các bạn nghiêm túc sẽ có một thanh xuân ý nghĩa”.

Mỹ Vân cũng cho biết yếu tố “để ước mơ bay cao, bay xa” trong slogan của Học viện Hàng không Việt Nam cũng giống việc các bạn sinh viên dám tin vào chính mình để có thể chinh phục ước mơ. Mỹ Vân bày tỏ hy vọng gặp các gương mặt tại buổi tuyển sinh hôm nay tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hà Trúc Linh, Mỹ Vân giao lưu cùng các sinh viên tại buổi tuyển sinh. Ảnh: Dương Triều.
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Hà Trúc Linh

