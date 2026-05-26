Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm ứng viên sáng giá tại Học viện Hàng không

TPO - Từ những chia sẻ về giá trị của vẻ đẹp nguyên bản đến màn catwalk sôi động trên sân khấu, ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Hàng không Việt Nam ngày 25/5 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, góp phần truyền cảm hứng về sự tự tin, khát vọng bứt phá để trưởng thành.

Hàng trăm sinh viên chờ đón ngày hội tuyển sinh

Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 "hạ cánh" tại Học viện Hàng không Việt Nam ngày 25/5. Sự kiện có sự tham gia của đại diện ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024.

Từ đầu giờ chiều ngày 25/5, hội trường của Học viện Hàng không Việt Nam được lấp đầy bởi hàng trăm sinh viên. Trong bộ đồng phục mang bản sắc riêng của ngành hàng không, dàn nữ sinh tỏa sáng rạng rỡ, tự tin tương tác trước ống kính phóng viên.

Không khí ngày tuyển sinh nóng lên với sự xuất hiện của ca sĩ Trần Ngọc Ánh. Nữ ca sĩ khuấy động hội trường bằng mashup Diamonds - Don't Start Now với giọng hát nội lực và phong cách trình diễn cuốn hút. Điểm nhấn của phần trình diễn là việc nữ ca sĩ mời nhiều nữ sinh lên sân khấu catwalk trên nền nhạc biểu diễn. Sự tự tin, ngẫu hứng của các nữ sinh Học viện Hàng không đã biến hội trường thành không gian trẻ trung, sôi động.

Đi tìm nhan sắc nguyên bản mang thương hiệu Hoa hậu Việt Nam

Tại ngày hội tuyển sinh, đại diện Học viện Hàng không Việt Nam và ban tổ chức khẳng định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn hướng sinh viên đến các giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần bồi đắp bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần hội nhập.

Giải đáp thắc mắc của sinh viên về điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức - nhấn mạnh cuộc thi suốt gần 40 năm qua luôn kiên định với bốn tiêu chí cốt lõi: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Nhan sắc là yếu tố quan trọng nhưng không quyết định tất cả; thí sinh đăng quang cần hội tụ hài hòa tri thức, bản lĩnh và tinh thần đóng góp cho cộng đồng.

Điểm làm nên dấu ấn riêng của Hoa hậu Việt Nam là tiêu chí “vẻ đẹp nguyên bản”. Tiêu chí này không phủ nhận quyền làm đẹp mà hướng tới lan tỏa thông điệp: Người trẻ hãy tự tin với giá trị vốn có của bản thân. Ban tổ chức cho rằng điều quan trọng không nằm ở chiếc vương miện mà ở sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử thách để thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn.

'Thanh xuân chỉ có một, hãy thử để biết mình có thể đi xa đến đâu'



Những chia sẻ chân thành từ Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đã tiếp thêm động lực, trở thành nguồn cổ vũ lớn để đông đảo sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam mạnh dạn đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trả lời câu hỏi về dấu ấn lớn nhất sau cuộc thi, Hà Trúc Linh cho biết điều cô nhận được không chỉ là danh hiệu mà còn là một “mái nhà chung” với sự đồng hành, hướng dẫn từ Ban tổ chức trong kỹ năng giao tiếp, truyền thông để hoàn thiện bản thân.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân mang đến câu chuyện vượt qua sự tự ti để bước vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024. Từng băn khoăn vì tuổi tác, cô quyết định thử sức và tìm thấy phiên bản tự tin hơn của chính mình.

Hai người đẹp gửi lời nhắn tới nữ sinh: Hoa hậu Việt Nam không chỉ là hành trình tìm kiếm danh hiệu, mà còn là cơ hội trải nghiệm, trưởng thành và khám phá giới hạn bản thân. “Thanh xuân chỉ có một, hãy thử để biết mình có thể đi xa đến đâu”..

Màn trình diễn catwalk bùng nổ

Bầu không khí thực sự bùng nổ ở phần cuối chương trình khi Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp Mỹ Vân cùng bước lên sân khấu để trực tiếp thị phạm kỹ năng catwalk dạ hội và bikini. Trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của hàng trăm sinh viên, hai người đẹp sải những bước đi chuyên nghiệp, mềm mại, uyển chuyển đầy sức hút.

Ngay sau màn thị phạm, ban tổ chức đã tổ chức một mini game catwalk sôi động dành cho chính các bạn sinh viên tham dự. Kết thúc mini game, hai người đẹp cũng đã trao những phần quà ý nghĩa cho các bạn sinh viên xuất sắc.

Ngày hội tuyển sinh tại Học viện Hàng không Việt Nam khép lại trong không khí hào hứng, sôi động, tiếp thêm ngọn lửa tự tin, cổ vũ các nữ sinh bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng viết nên câu chuyện thanh xuân tươi đẹp tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

