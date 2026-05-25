Kỳ vọng Học viện Hàng không Việt Nam có nhiều nữ sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam

TPO - Qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định được uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao vẻ đẹp tri thức, nhân cách, khả năng truyền cảm hứng cùng những giá trị nhân văn cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam phù hợp với tinh thần của Hoa hậu Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại - không chỉ đẹp về hình thể mà còn giàu tri thức, nhân ái, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Chiều 25/5, ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dừng chân ở Học viện Hàng không Việt Nam (TPHCM), tiếp thêm động lực để các bạn trẻ bước khỏi vùng an toàn, nắm bắt cơ hội tỏa sáng trong hành trình thanh xuân tươi đẹp.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - nêu lại những giá trị cốt lõi của Hoa hậu Việt Nam.

nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - mong muốn Hoa hậu Việt Nam mong muốn cuộc thi không chỉ là nơi tỏa sáng của nhan sắc.

Trải qua nhiều thập kỷ tổ chức, cuộc thi đã trở thành một trong những sân chơi nhan sắc uy tín, giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ gìn những phẩm chất tốt đẹp truyền thống.

Nhiều Hoa hậu, Á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã khẳng định mình trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh doanh, hoạt động xã hội và trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho giới trẻ. Chính vì vậy, ban tổ chức luôn mong muốn cuộc thi không chỉ là nơi tỏa sáng của nhan sắc mà còn là môi trường để các bạn trẻ phát triển kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - tin tưởng rằng sinh viên của Học viện không chỉ có tri thức, tác phong chuyên nghiệp mà còn sở hữu sự tự tin, năng động, khả năng hội nhập quốc tế - những yếu tố rất phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

"Chúng tôi lựa chọn Học viện Hàng không Việt Nam là điểm đến của chương trình hôm nay bởi đây là môi trường đào tạo năng động, hiện đại, giàu truyền thống trong lĩnh vực hàng không dân dụng, ngành nghề mang tính hội nhập quốc tế cao. Với hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Học viện hiện đào tạo nhiều lĩnh vực như quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, logistics, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và quản trị kinh doanh; đồng thời không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam", nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ.

Học viện Hàng không Việt Nam là môi trường đào tạo năng động, hiện đại, giàu truyền thống trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Thông qua chương trình tuyển sinh, ban tổ chức mong muốn mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội được tìm hiểu đầy đủ hơn về hành trình, giá trị và thông điệp của cuộc thi, đồng thời tạo nên không gian giao lưu, chia sẻ truyền cảm hứng về vẻ đẹp trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ Việt Nam.

"Tôi hy vọng rằng từ chính mái trường này có thêm nhiều gương mặt xuất sắc, tự tin đăng ký, góp phần viết tiếp hành trình đầy tự hào của cuộc thi mang đậm bản sắc Việt Nam", nhà báo Lý Thành Tâm phát biểu.

Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định được uy tín và sức lan tỏa sâu rộng

Tại sự kiện, GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - cũng cho biết qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định được uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao vẻ đẹp tri thức, nhân cách, khả năng truyền cảm hứng cùng những giá trị nhân văn cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - nhận định Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định được uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

“Hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức đã trở nên rất nổi tiếng và lan tỏa nhiều giá trị tinh thần tích cực cho xã hội. Đây cũng chính là điều mà Ban giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam qua các thời kỳ luôn hướng tới, đó là giúp sinh viên đạt được những giá trị thẩm mỹ, hướng đến vẻ đẹp chân - thiện - mỹ”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam cho biết bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng xây dựng cho sinh viên sự tự tin, khả năng hội nhập cùng nền tảng kiến thức vững vàng để có thể thành công trong tương lai. Chính vì vậy, Ban giám đốc Học viện luôn tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham gia các chương trình giàu ý nghĩa cộng đồng và giá trị giáo dục như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

﻿ Hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lan tỏa nhiều giá trị tinh thần tích cực cho xã hội, đây cũng chính là điều mà Ban giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam luôn hướng tới.

“Chúng tôi mong muốn Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sinh viên để các em có được bản lĩnh, sự tự tin và kiến thức vững vàng nhằm hội nhập tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay”, GS.TS Hà Nam Khánh Giao chia sẻ.

GS.TS Hà Nam Khánh Giao cũng bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác cùng báo Tiền Phong trong hành trình tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời thể hiện sự đồng hành của nhà trường với sinh viên trên con đường chinh phục thành công trong tương lai.