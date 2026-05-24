Hoa hậu Hà Trúc Linh và dàn đại sứ rạng rỡ khai mạc Giải Golf Non sông một dải 2026

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh và dàn đại sứ cùng 250 golfer tham dự khai mạc giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 tại sân golf Long Thành (TP Đồng Nai) sáng 24/5.
Sáng 24/5, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Mỹ Vân, người đẹp Huyền Cơ, Thanh Bình, Nhật Lệ, á vương Minh Toại đã tham dự lễ khai mạc giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 tại sân golf Long Thành (TP Đồng Nai). Giải đấu do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST cùng Long Thành Golf Club và Golf Pro tổ chức, quy tụ 250 golfer tranh tài từ 12h ngày 24/5 tại sân Đồi và sân Hồ của Long Thành Golf Club.
Đây là con số ấn tượng với một giải đấu mang tính cộng đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn cũng như uy tín mà giải đấu đã xây dựng sau mùa giải đầu tiên thành công.
Về chuyên môn, 246 golfer thành 4 bảng đấu gồm bảng A (handicap 0-15), bảng B (16-23), bảng C (24-36) và bảng Nữ, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố dựa vào handicap chính thức.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026 chính là cơ cấu giải thưởng có tổng giá trị lên tới khoảng 8 tỷ đồng. Hệ thống giải Hole In One (HIO) nổi bật với 4 ô tô, bình rượu sâm Ngọc Linh quý hiếm cùng nhiều phần quà giá trị khác đã tạo nên sức hấp dẫn lớn với cộng đồng golfer.
Tiền Phong Golf Championship 2026 tiếp tục mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi ban tổ chức duy trì chương trình xây nhà tình nghĩa dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.
Sau thành công của mùa giải đầu tiên, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục trở thành điểm hẹn giàu cảm xúc của cộng đồng golfer Việt Nam, nơi thể thao, lịch sử và tinh thần nhân văn cùng hòa chung trong một sự kiện ý nghĩa.