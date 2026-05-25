Hà Trúc Linh, đại sứ nghệ thuật Mỹ Vân rạng rỡ tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân khoe nhan sắc rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Học viện Hàng không Việt Nam chiều 25/5.
Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện. Trước đó, hai người đẹp vừa tham gia với vai trò đại sứ của giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 tổ chức ở sân golf Long Thành chiều 24/5.
Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc hào hứng khi tham gia ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Hàng không Việt Nam. "Tôi cảm nhận rõ sự tự tin, năng động của các bạn nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam khi đến với buổi tuyển sinh hôm nay", cô nói.
Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp, năng động của thí sinh Học viện Hàng không Việt Nam.
MC Minh Toại bảnh bao trên thảm đỏ của sự kiện. Anh đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện tuyển sinh tại Học viện Hàng không Việt Nam.
Sự kiện tuyển sinh không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Tại sự kiện, Hà Trúc Linh và Mỹ Vân trực tiếp chia sẻ kỷ niệm, bài học kinh nghiệm trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Đó là những câu chuyện truyền cảm hứng, khích lệ các cô gái có mong muốn vượt lên rào cản bản thân để tỏa sáng ở sân chơi nhan sắc uy tín, danh giá nhất quốc gia.
Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh và Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đều có những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời, giúp họ có thêm nhiều cơ hội phát triển hình ảnh bản thân.
Hoa hậu Trúc Linh chia sẻ cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại lúc tham gia ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024: "Hành trình và những dấu ấn của các đàn chị đi trước tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều", cô chia sẻ.
Trước khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đã có kinh nghiệm thi sắc đẹp, làm MC, tuy nhiên cô quyết tâm ghi danh cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất quốc gia để khám phá tiềm năng mới và nâng cấp bản thân lên một phiên bản tốt hơn.
Ca sĩ Trần Ngọc Ánh - Quán quân Giọng hát Việt 2018 mặc váy ren trắng thanh lịch khi tham dự buổi tuyển sinh.