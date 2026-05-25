Hoa hậu, á hậu Hòa bình đổ bộ casting Victoria's Secret

Ngày 23/5, buổi casting trực tiếp thứ hai của thương hiệu nội y Victoria's Secret đã diễn ra ở Miami, Mỹ. Trên trang cá nhân có 4,9 triệu người theo dõi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster đã đăng tải đoạn video cô catwalk ở buổi tuyển chọn.

Người đẹp Peru mặc năng động với quần jeans phối cùng áo crop-top màu trắng. Luciana sải bước nhẹ nhàng, tự tin trên sàn diễn trước sự cổ vũ của khán giả. Trong lúc catwalk, cô gửi nụ hôn gió và hất tóc để tạo điểm nhấn.

Luciana Fuster casting cho Victoria's Secret ở Miami hôm 23/5.

Màn catwalk của Luciana Fuster nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp. Cách catwalk, thần thái, biểu cảm của Luciana được cho là gợi nhớ tới phong cách quen thuộc của các thiên thần nội y.

Luciana nói: "Tôi vô cùng biết ơn tất cả các bạn, những người đã ủng hộ tôi rất nhiều kể từ khi đơn đăng ký của tôi được lan truyền rộng rãi. Rất nhiều người đã hỏi tôi mỗi ngày rằng tôi có được gọi để casting hay không".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy hào hứng và biết ơn khi được Victoria's Secret để ý. Giờ đây, Victoria's Secret đã biết đến sự tồn tại của tôi. Trên sân khấu, tôi đã làm những gì mình giỏi nhất, đó là tập trung tận hưởng và thể hiện bản thân một cách chân thật nhất".

Luciana không ngần ngại thừa nhận rằng tất cả những gì cô đã làm trong sự nghiệp đều với mục tiêu là được lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn tại Victoria's Secret.

Luciana Fuster sinh năm 1999, cao 1,74 m, số đo ba vòng 74-56-79 cm. Cô là người mẫu nổi tiếng Peru, và là người đẹp Peru thứ 2 đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Sau khi đăng quang, Luciana trở về quê nhà và được chào đón nồng nhiệt. Sự nghiệp của người đẹp cũng thăng hạng. Cô xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình với tư cách khách mời, MC. Tờ Infobae đánh giá Luciana có nhiệm kỳ rực rỡ so với những hoa hậu đăng quang trước đây.

Các fan sắc đẹp kỳ vọng Luciana Fuster bước vào vòng tiếp theo của Victoria's Secret và có cơ hội trình diễn trên sân khấu thương hiệu nội y đình đám này. Tuy nhiên, vẫn có nhiều fan tỏ ra lo lắng vì người đẹp chỉ có chiều cao khoảng 1,73 m, trong khi đó Victoria's Secret thường yêu cầu người mẫu có chiều cao trên 1,76 m.

Laura Ramos tham gia casting của Victoria's Secret ở Miami hôm 23/5.

Tham gia buổi casting trực tiếp của Victoria's Secret ở Miami hôm 23/5 còn có Laura Ramos - Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Người đẹp Colombia mặc áo ba lỗ bó sát, kết hợp cùng váy jeans, khoe đôi chân thon dài.

Video Laura Ramos sải bước trong buổi casting đang thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp quốc tế. Cô được khen catwalk tự tin, năng lượng, toát lên được vẻ quyến rũ mà thương hiệu yêu cầu.

Laura chia sẻ cảm xúc choáng ngợp khi được tham gia buổi casting. Cô viết: "Đã có lúc những khoảnh khắc như thế này dường như quá xa vời với tôi. Giờ đây, tôi đang đứng trong một căn phòng mà trước đây tôi chỉ dám tưởng tượng ra từ sau màn hình. Tôi chỉ là cô gái đang mơ ước thêm một lần nữa".

Laura chia sẻ thêm: "Tôi thực sự tin rằng cuộc sống sẽ thay đổi khi bạn dám mơ lớn, dám nói ra mục tiêu của mình và âm thầm nỗ lực vì chúng. Hãy kiến ​​tạo cuộc sống mà bạn muốn. Hãy nỗ lực trở thành người mà bạn từng mong muốn được trở thành".

Sau Miami, Victoria's Secret tiếp tục casting trực tiếp tại Houston (29-30/5), Chicago (3-4/6). Năm nay, ban tổ chức show diễn nhận hơn 100.000 hồ sơ từ nhiều quốc gia, tổ chức sàng lọc để chọn ra những ứng viên tốt nhất vào vòng casting trực tiếp tại 4 bang của Mỹ.

Vòng casting trực tiếp đầu tiên của Victoria's Secret diễn ra ở Los Angeles ngày 13/5 và 14/5. Đã có khoảng 100 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới tham dự, trong đó có Á hậu Trương Tri Trúc Diễm.