Hai hoa hậu đẹp nhất thế giới trên thảm đỏ Cannes

TPO - Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai và Hoa hậu Thế giới 2023 Krystyna Pyszková cùng xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026. Họ đều được ưu ái gọi là hoa hậu đẹp nhất thế giới.
Diện mạo cổ điển đậm chất Hollywood pha nét hiện đại của Rai nhận được sự khen ngợi của giới truyền thông. Cô là khách mời thường xuyên của Liên hoan phim Cannes. Người đẹp Ấn Độ thường mang lên thảm đỏ những thiết kế lộng lẫy, xa hoa.
Aishwarya Rai hội ngộ các đồng nghiệp quốc tế trên thảm đỏ Cannes.
Aishwarya Rai, 53 tuổi, đăng quang Hoa hậu Thế giới 1994 và được bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại vào năm 2000. Năm 2005, cô tiếp tục thắng danh hiệu Sắc đẹp vượt thời gian. Ở tuổi trung niên, cô vẫn giữ được nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Cũng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes là Hoa hậu Thế giới 2024 Krystyna Pyszková. Cô diện bộ váy màu xanh pastel kiểu dáng corset của nhà thiết kế Việt thực hiện.
Người đẹp Cộng hòa Czech khiến nhiều người ngỡ ngàng với vóc dáng mảnh mai dù mới sinh con đầu lòng. Krystyna Pyszková xác nhận sinh con gái đầu lòng hồi tháng 9/2025 với bài đăng trên trang Instagram cá nhân.
Krystyna Pyszková được khen đẹp như búp bê trên thảm đỏ Cannes. Người đẹp 26 tuổi cao 1,8 m, có nhan sắc ngọt ngào.
Krystyna Pyszková đăng quang Miss World 2024 vào tháng 3/2024 tại Ấn Độ. Người đẹp đã tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha, đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo. Cô là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà, có tài năng về hát, chơi nhiều nhạc cụ.
Krystyna Pyszková được chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties bình chọn Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024. Cô cũng góp mặt trong danh sách top 30 của Forbes Cộng hòa Czech.