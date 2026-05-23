Giải trí

Võ Cao Kỳ Duyên kết thúc nhiệm kỳ

Duy Nam

TPO - Võ Cao Kỳ Duyên kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu sau 2 năm đương nhiệm. Cô sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tối 23/5.

Sau 2 năm đương nhiệm, người đẹp Võ Cao Kỳ Duyên sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tối 23/5 ở Cần Thơ. Trước đó, cô đã tham gia trình diễn tại đêm bán kết và đêm diễn thời trang của cuộc thi được tổ chức vào tối 17/5.
Kỳ Duyên trình diễn bộ váy đuôi cá tông màu hồng đính đá lấp lánh. Người đẹp gây chú ý với kỹ năng catwalk chuyên nghiệp cùng thần thái cuốn hút.
Trong suốt gần 2 năm đương nhiệm, Võ Cao Kỳ Duyên đã chứng minh bản lĩnh của một người đẹp năng động, có trách nhiệm với cộng đồng. Trên cương vị Đại sứ Du lịch Ninh Thuận, cô góp mặt trong các tuần lễ văn hóa, sự kiện lớn nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2005 tham gia chuỗi dự án thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường.
Nhìn lại gần hai năm nhiệm kỳ, Võ Cao Kỳ Duyên thấy xúc động. Cô nói sẵn sàng để trao vương miện cho người kế nhiệm, nhưng vẫn tiếp tục các hành trình, vai trò của một hoa hậu để đóng góp cho cộng đồng.
Xuyên suốt hành trình của Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Võ Cao Kỳ Duyên thường xuyên đồng hành với các thí sinh.
Võ Cao Kỳ Duyên sinh năm 2005 tại Hải Phòng, cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-60-97 cm.
Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình phóng khoáng, hiện đại, người đẹp còn có nền tảng học vấn vững vàng khi là sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
Bước ngoặt lớn với người đẹp Hải Phòng khi vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Người đẹp còn nhận được các giải thưởng phụ như Người đẹp Biển, Người đẹp Dạ hội…
Danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 mở ra cánh cửa đưa cô trở thành đại diện của nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2025 ở Ba Lan.
Trước thềm final walk, Kỳ Duyên thực hiện bộ ảnh đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ. Người đẹp khoe vóc dáng cân đối, quyến rũ trong thiết kế đuôi cá, đính kết cầu kỳ.
Cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 sẽ lựa chọn các gương mặt nổi bật để tham gia những đấu trường nhan sắc thế giới như Miss Earth (Hoa hậu Trái đất), Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia), The Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu)... Võ Cao Kỳ Duyên sẽ trao vương miện cho người đẹp kế nhiệm để đến với đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.
