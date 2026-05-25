Hàng trăm nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam đổ bộ buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

report Sự khác biệt tạo nên thương hiệu Hoa hậu Việt Nam

Mở đầu phần giao lưu, MC Minh Toại đặt câu hỏi cho nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026:

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng tới những tiêu chí nổi bật nào và đâu là điểm khác biệt của cuộc thi năm nay so với các mùa trước cũng như so với những cuộc thi hoa hậu khác?

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ:

Liên quan đến tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2026 và điều tạo nên sự khác biệt của cuộc thi, chúng tôi cho rằng mỗi sự kiện, dù được tổ chức bởi đơn vị nào, đều có những giá trị và bản sắc riêng. Chính sự khác biệt ấy tạo nên thương hiệu, sức sống và sự quan tâm của công chúng đối với mỗi chương trình.

Hoa hậu Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Với Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi kiên định theo đuổi bốn tiêu chí cốt lõi gồm: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Đây không phải những tiêu chí mới được xây dựng cho mùa giải năm 2026, mà đã được định hình ngay từ khi cuộc thi ra đời năm 1988, tức gần bốn thập kỷ qua.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ những điểm khác biệt của cuộc thi.

Trong đó, nhan sắc luôn là yếu tố đầu tiên. Những cô gái đến với Hoa hậu Việt Nam đều là người trẻ trung, xinh đẹp và giàu khát vọng. Tuy nhiên, nhan sắc không phải yếu tố quyết định tất cả. Một cô gái đẹp nhất chưa chắc trở thành hoa hậu nếu thiếu đi sự cân bằng ở những giá trị khác.

Bên cạnh vẻ đẹp hình thể, chúng tôi đặc biệt đề cao văn hóa, trí tuệ và trên hết là tinh thần cống hiến. Các bạn có thể đẹp, giỏi, tự tin, có năng lực và nhận được sự quan tâm của xã hội, nhưng điều quan trọng hơn là phải biết lan tỏa những giá trị tích cực ấy đến cộng đồng bằng tinh thần tự nguyện, nhân văn và trách nhiệm xã hội. Đó mới là mục tiêu cuối cùng mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới.

Chúng tôi tự hào vì đã kiên trì với bốn tiêu chí ấy suốt gần bốn thập kỷ qua và tin rằng trong những chặng đường tiếp theo, Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn sẽ tiếp tục giữ vững những giá trị cốt lõi đó, đồng thời bồi đắp thêm tinh thần của thời đại mới để mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Chính sự kiên định ấy là điều làm nên bản sắc và sự khác biệt của Hoa hậu Việt Nam.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên thế giới chỉ còn rất ít cuộc thi vẫn kiên trì với tiêu chí này, trong đó có một cuộc thi tại Pháp, một cuộc thi tại Nga và Hoa hậu Việt Nam. Đó chính là tiêu chí về vẻ đẹp nguyên bản.

Vẻ đẹp nguyên bản nghĩa là các thí sinh đến với cuộc thi không trải qua can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi thường nhận được những câu hỏi rất dễ thương từ các bạn trẻ, thậm chí từ phụ huynh rằng: “Chỉnh sửa một chút có được không?”, “Can thiệp nhẹ thôi có được không?”.

Nhưng suốt gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam vẫn kiên định với tiêu chí này. Điều đó không có nghĩa chúng tôi phản đối hay có định kiến với việc làm đẹp bằng thẩm mỹ. Ngược lại, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền lựa chọn và hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người.

Tuy nhiên, thông qua tiêu chí ấy, điều mà chúng tôi muốn lan tỏa là một tinh thần khác: hãy tự tin với những gì mình đang có. Sự tự tin đó không chỉ nằm ở nhan sắc, mà còn ở tri thức, hoàn cảnh, khả năng và con đường mà mỗi người đang theo đuổi. Các bạn sinh viên ngồi tại hội trường hôm nay đều rất may mắn khi được học tập trong một môi trường tốt, được theo đuổi ước mơ của mình, trong khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều bạn trẻ gặp khó khăn để có được cơ hội ấy. Vì vậy, chúng tôi mong các bạn luôn tự tin vào chính mình.

Chúng tôi tin rằng chính sự tự tin sẽ trở thành nền tảng để mỗi người bước tiếp, trưởng thành hơn và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Và khi tinh thần ấy được lan tỏa, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ ngày càng bản lĩnh, tự tin trên hành trình hoàn thiện bản thân và đóng góp cho đất nước.

Với chúng tôi, những gì tự nhiên và chân thật nhất mà mỗi người đang sở hữu luôn là điều đáng trân trọng nhất.