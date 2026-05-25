Hàng trăm nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam đổ bộ buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Đại biểu, khách mời tham dự chương trình:
*Về phía Học viện Hàng không Việt Nam
1. GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam
2. Đồng chí Nguyễn Thanh Hảo - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam
3. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Hồng Cẩm - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hàng không Việt Nam
* Về phía Ban tổ chức
1. Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
2. Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh.
3. Bà Tạ Liên Hương - Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thành Group, Phó Chủ tịch Công ty Hoàng Thành Media.
4. Ông Võ Hiếu Nghĩa - Giám đốc Hoàng thành Media khu vực phía nam.
* Về phía các khách mời
1. Bà Lê Minh Hương - Đại diện truyền thông Naris Việt Nam - nhà tài trợ tôn vinh nhan sắc Việt.
2. Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh.
3. Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân – Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024.
4. Ca sĩ Trần Ngọc Ánh - Quán quân Giọng hát Việt 2018.
Không khí chương trình càng trở nên sôi động khi Hà Trúc Linh và Nguyễn Hoàng Mỹ Vân cùng xuất hiện trên sân khấu để thị phạm kỹ năng catwalk dạ hội và bikini.
Trong tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt từ hàng trăm sinh viên, hai người đẹp tự tin sải bước với thần thái cuốn hút, phong cách chuyên nghiệp cùng động tác catwalk mềm mại, uyển chuyển. Phần trình diễn không chỉ mang đến bầu không khí hào hứng cho hội trường mà còn giúp bạn trẻ có cái nhìn trực quan hơn về kỹ năng trình diễn, phong thái và sự tự tin cần có khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp.
Nhiều sinh viên thích thú ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại, liên tục dành những tràng pháo tay cổ vũ cho hai người đẹp.
Tiếp tục màn giao lưu, nữ sinh viên Học viện Hàng không đặt câu hỏi cho Hoa hậu Trúc Linh: "Sau hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam, điều gì là dấu ấn sâu sắc và đáng nhớ nhất đối với chị trên hành trình trưởng thành của mình?"
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Điều ấn tượng nhất đối với tôi sau hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam chính là việc mình có thêm “mái nhà chung” với nhiều anh chị, bạn bè và những người thầy luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt chặng đường vừa qua.
Trúc Linh cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ, chỉ dẫn tận tình từ các anh chị của Báo Tiền Phong, đặc biệt trong cách làm việc với truyền thông cũng như kỹ năng ứng xử trước công chúng.
Bên cạnh đó, sự đồng hành của Hoàng Thành Media và chị Mỹ Vân cũng giúp Trúc Linh trưởng thành hơn trong khoảng thời gian tham gia cuộc thi. Với Trúc Linh, điều quý giá nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ là những trải nghiệm mới, mà còn là những mối quan hệ tốt đẹp, những người bạn thân thiết và sự hỗ trợ chân thành từ ban tổ chức. Đó là điều mà Trúc Linh luôn trân trọng và xem như một phần ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của mình.
Người đẹp Mỹ Vân truyền cảm hứng dám thay đổi bản thân
Một nữ sinh viên Học viện Hàng không khác tiếp tục đặt câu hỏi cho người đẹp Mỹ Vân: “Điều gì đã thôi thúc chị quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam và sau hành trình ấy, chị cảm nhận bản thân mình đã thay đổi như thế nào?”
Người đẹp Mỹ Vân: Trước đây tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam. Khi đó, tôi cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống và công việc trong vùng an toàn của bản thân.
Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, Mỹ Vân nhận ra mình muốn thử thách bản thân nhiều hơn, muốn bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để trải nghiệm những điều mới mẻ.
Trước khi tham gia cuộc thi, Mỹ Vân đã hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và nghệ thuật, vì vậy mình luôn mong muốn được phát triển xa hơn trên con đường này.
Bên cạnh vai trò MC, tôi cũng mong muốn được đứng trên sân khấu lớn hơn, nơi mình có thể vận dụng những kỹ năng, thế mạnh và khám phá thêm khả năng của bản thân. Đó cũng là một trong những động lực lớn thôi thúc Mỹ Vân quyết định đăng ký tham gia cuộc thi.
Ngoài ra, điều khiến Mỹ Vân trân trọng nhất trong hành trình này chính là cơ hội được gặp gỡ, kết nối với những người bạn mới, trong đó có Hà Trúc Linh cùng rất nhiều thí sinh khác.
Tôi nghĩ rằng trong thời đại hội nhập hiện nay, việc mở rộng các mối quan hệ, học hỏi và đồng hành cùng những người trẻ tài năng là một giá trị rất quan trọng. Và đó cũng chính là một trong những lý do cốt lõi khiến Mỹ Vân lựa chọn bước vào hành trình của Hoa hậu Việt Nam.
Tại buổi giao lưu, Đại sứ Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nhắn nhủ các nữ sinh:
Thanh xuân này chỉ có một. Bây giờ mình cứ thử đi, biết đâu rồi chúng ta sẽ tỏa sáng ở một lĩnh vực nào đó. Mỹ Vân rất ấn tượng khi bước vào trường và nhìn thấy các bạn sinh viên diện đồng phục rất đẹp.
Vì thế, các bạn hãy mạnh dạn tham gia, nếu các bạn nghiêm túc sẽ có một thanh xuân ý nghĩa. Mỹ Vân thấy yếu tố “để ước mơ bay cao, bay xa” trong slogan của nhà trường cũng giống việc các bạn dám tin vào chính mình để có thể chinh phục ước mơ. Mỹ Vân hy vọng gặp các gương mặt ngồi đây hôm nay tham gia buổi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Hà Trúc Linh duy trì kết quả học tập tốt khi dự thi hoa hậu
MC Minh Toại đặt câu hỏi cho Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra trong thời gian khá dài. Bạn đã cân bằng việc dự thi và học tập như thế nào?
Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ:
Khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam, tôi đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Tài chính - Marketing. Lúc đó, tôi suy nghĩ nhiều vì không muốn việc thi ảnh hưởng đến tiến độ tốt nghiệp, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm và phát triển bản thân ở tuổi trẻ.
May mắn là tôi nhận được sự ủng hộ lớn từ ban giám hiệu và thầy cô nhà trường. Mọi người luôn động viên nhưng cũng nhắc tôi phải đảm bảo việc học, bởi tri thức mới là nền tảng giúp mình phát triển bền vững.
Có giai đoạn tôi phải bay từ Hà Nội vào TPHCM chỉ để kịp một buổi học hoặc thuyết trình, sau đó tiếp tục quay ra Hà Nội ngay trong đêm để theo lịch trình cuộc thi. Dù khá áp lực, tôi vẫn cố gắng duy trì kết quả học tập tốt và chủ động học hỏi thêm kiến thức từ các anh chị trong ngành để phục vụ cho việc học ở trường.
Nhờ sự hỗ trợ từ nhà trường và sự cố gắng của bản thân, tôi đã hoàn thành chương trình học đúng kế hoạch. Tôi nghĩ khi mình thực sự nỗ lực, sẽ luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ mọi người xung quanh.
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho lời khuyên của ban tổ chức đến với các thí sinh:
"Chúng tôi nghĩ rằng tất cả bạn nữ có mặt tại hội trường hôm nay đều có tiềm năng riêng. Đặc biệt, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam luôn mang một dấu ấn rất đặc biệt: sự năng động, bản lĩnh và khát vọng hội nhập.
Chỉ riêng cái tên 'Học viện Hàng không' cũng đã gợi lên nhiều sự thu hút và ấn tượng.
Tuy nhiên, như những chia sẻ từ các hoa hậu và người đẹp của chương trình, phía sau ánh hào quang luôn có những khó khăn, thử thách, những nỗ lực âm thầm và cả hành trình vượt qua chính mình.
Với tư cách ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, chúng tôi không xem đây là lời khuyên, mà chỉ muốn chia sẻ một góc nhìn rằng khi các bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự e ngại và thiếu tự tin của bản thân, đó cũng chính là lúc các bạn đã chiến thắng chính mình.
Những bước đi đầu tiên có thể còn chậm, còn dè dặt, có thể chưa thật sự tự tin, nhưng đó luôn là khởi đầu của mọi hành trình trưởng thành và thành công. Mọi điều lớn lao đều bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên.
Và trên hành trình ấy, các bạn không hề đơn độc. Chúng tôi mong rằng ở một chặng đường nào đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội đồng hành cùng các bạn, giúp các bạn thêm tự tin để tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Thanh xuân chỉ đến một lần, vì vậy hãy để thanh xuân của mình trở nên rực rỡ nhất trong khả năng có thể".
MC Minh Toại đặt câu hỏi cho người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Top 10, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024:
Điều gì đã thôi thúc bạn quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024? Sau hành trình tham gia cuộc thi, chị cảm thấy bản thân thay đổi như thế nào?
Đại sứ Nguyễn Hoàng Mỹ Vân chia sẻ:
Trong khi học tại Đại học Tôn Đức Thắng, Mỹ Vân học ngành Ngôn ngữ Anh nhằm trau dồi, học thêm về ngoại ngữ. Đồng thời cũng thích tham gia môi trường nghệ thuật, Mỹ Vân đã trải nghiệm làm diễn viên, KOL, MC.
Đối với tôi, đó là những vai trò trải nghiệm trong khi học, còn sau khi tốt nghiệp và bước ra xã hội, Mỹ Vân muốn có dấu ấn gì đó, muốn bước lên một sân khấu lớn bởi trước đó bản thân đã có bước đệm là danh hiệu Á khôi 1 tại trường. Tôi nhận ra là bấy lâu bản thân luôn có khát khao tỏa sáng.
Cũng thú thật, khoảng thời gian Mỹ Vân quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng khá đắn đo vì chọn lựa giữa ổn định công viên hay tiếp tục đứng trên sân khấu lớn cùng các bạn khác. Một điều quyết định là yếu tố về độ tuổi. Vân cũng xin chia sẻ thật là bản thân có chút xíu tự ti về độ tuổi.
Tuy nhiên khi đã bước qua vòng Sơ khảo, tôi được các anh chị ban tổ chức, ban giám khảo động viên rất nhiều, khuyến khích các thí sinh. Từ đó, Vân thêm vững tin trong hành trình tham gia cuộc thi.
MC Minh Toại: Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, bạn đã trưởng thành như thế nào?
Hoa hậu Hà Trúc Linh: Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, tôi là một sinh viên năng động, thường xuyên tham gia hoạt động ngoại khóa nhưng vẫn tập trung cho việc học. Điều khiến tôi áp lực nhất không phải đêm chung kết mà là quyết định đăng ký dự thi, bởi tôi nghĩ bước đi đầu tiên sẽ định hình cả hành trình phía sau.
Cuộc thi giúp tôi học cách xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu rõ ràng và hoàn thiện bản thân để phù hợp với môi trường mới. Tôi cũng học được rất nhiều kỹ năng về giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và xử lý tình huống thông qua quá trình làm việc với ban tổ chức, ekip và các thí sinh.
Dù hành trình này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nhưng những trải nghiệm, kiến thức và kỹ năng tôi nhận lại thực sự rất đáng giá.
Tôi nghĩ các bạn sinh viên nên mạnh dạn thử sức ở những sân chơi mới để có thêm cơ hội phát triển bản thân và định hướng tương lai.
Mở đầu phần giao lưu, MC Minh Toại đặt câu hỏi cho nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026:
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng tới những tiêu chí nổi bật nào và đâu là điểm khác biệt của cuộc thi năm nay so với các mùa trước cũng như so với những cuộc thi hoa hậu khác?
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ:
Liên quan đến tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2026 và điều tạo nên sự khác biệt của cuộc thi, chúng tôi cho rằng mỗi sự kiện, dù được tổ chức bởi đơn vị nào, đều có những giá trị và bản sắc riêng. Chính sự khác biệt ấy tạo nên thương hiệu, sức sống và sự quan tâm của công chúng đối với mỗi chương trình.
Hoa hậu Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Với Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi kiên định theo đuổi bốn tiêu chí cốt lõi gồm: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Đây không phải những tiêu chí mới được xây dựng cho mùa giải năm 2026, mà đã được định hình ngay từ khi cuộc thi ra đời năm 1988, tức gần bốn thập kỷ qua.
Trong đó, nhan sắc luôn là yếu tố đầu tiên. Những cô gái đến với Hoa hậu Việt Nam đều là người trẻ trung, xinh đẹp và giàu khát vọng. Tuy nhiên, nhan sắc không phải yếu tố quyết định tất cả. Một cô gái đẹp nhất chưa chắc trở thành hoa hậu nếu thiếu đi sự cân bằng ở những giá trị khác.
Bên cạnh vẻ đẹp hình thể, chúng tôi đặc biệt đề cao văn hóa, trí tuệ và trên hết là tinh thần cống hiến. Các bạn có thể đẹp, giỏi, tự tin, có năng lực và nhận được sự quan tâm của xã hội, nhưng điều quan trọng hơn là phải biết lan tỏa những giá trị tích cực ấy đến cộng đồng bằng tinh thần tự nguyện, nhân văn và trách nhiệm xã hội. Đó mới là mục tiêu cuối cùng mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới.
Chúng tôi tự hào vì đã kiên trì với bốn tiêu chí ấy suốt gần bốn thập kỷ qua và tin rằng trong những chặng đường tiếp theo, Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn sẽ tiếp tục giữ vững những giá trị cốt lõi đó, đồng thời bồi đắp thêm tinh thần của thời đại mới để mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Chính sự kiên định ấy là điều làm nên bản sắc và sự khác biệt của Hoa hậu Việt Nam.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên thế giới chỉ còn rất ít cuộc thi vẫn kiên trì với tiêu chí này, trong đó có một cuộc thi tại Pháp, một cuộc thi tại Nga và Hoa hậu Việt Nam. Đó chính là tiêu chí về vẻ đẹp nguyên bản.
Vẻ đẹp nguyên bản nghĩa là các thí sinh đến với cuộc thi không trải qua can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi thường nhận được những câu hỏi rất dễ thương từ các bạn trẻ, thậm chí từ phụ huynh rằng: “Chỉnh sửa một chút có được không?”, “Can thiệp nhẹ thôi có được không?”.
Nhưng suốt gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam vẫn kiên định với tiêu chí này. Điều đó không có nghĩa chúng tôi phản đối hay có định kiến với việc làm đẹp bằng thẩm mỹ. Ngược lại, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền lựa chọn và hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người.
Tuy nhiên, thông qua tiêu chí ấy, điều mà chúng tôi muốn lan tỏa là một tinh thần khác: hãy tự tin với những gì mình đang có. Sự tự tin đó không chỉ nằm ở nhan sắc, mà còn ở tri thức, hoàn cảnh, khả năng và con đường mà mỗi người đang theo đuổi. Các bạn sinh viên ngồi tại hội trường hôm nay đều rất may mắn khi được học tập trong một môi trường tốt, được theo đuổi ước mơ của mình, trong khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều bạn trẻ gặp khó khăn để có được cơ hội ấy. Vì vậy, chúng tôi mong các bạn luôn tự tin vào chính mình.
Chúng tôi tin rằng chính sự tự tin sẽ trở thành nền tảng để mỗi người bước tiếp, trưởng thành hơn và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Và khi tinh thần ấy được lan tỏa, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ ngày càng bản lĩnh, tự tin trên hành trình hoàn thiện bản thân và đóng góp cho đất nước.
Với chúng tôi, những gì tự nhiên và chân thật nhất mà mỗi người đang sở hữu luôn là điều đáng trân trọng nhất.
Ca sĩ Trần Ngọc Ánh mang đến màn trình diễn mashup Diamond - Don’t start now đầy sôi động, khuấy động không khí sân khấu với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cuốn hút.
Trong lúc quán quân Giọng hát Việt 2018 biểu diễn, nhiều sinh viên hào hứng bước lên sân khấu catwalk theo giai điệu âm nhạc, góp phần tạo nên bầu không khí trẻ trung, náo nhiệt và đầy hứng khởi
Phát biểu tại chương trình, GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - cho biết qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định được uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao vẻ đẹp tri thức, nhân cách, khả năng truyền cảm hứng cùng những giá trị nhân văn cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
“Hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức đã trở nên rất nổi tiếng và lan tỏa nhiều giá trị tinh thần tích cực cho xã hội. Đây cũng chính là điều mà Ban giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam qua các thời kỳ luôn hướng tới, đó là giúp sinh viên đạt được những giá trị thẩm mỹ, hướng đến vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ”, ông nhấn mạnh.
Lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam cho biết bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng xây dựng cho sinh viên sự tự tin, khả năng hội nhập cùng nền tảng kiến thức vững vàng để có thể thành công trong tương lai. Chính vì vậy, Ban giám đốc Học viện luôn tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham gia các chương trình giàu ý nghĩa cộng đồng và giá trị giáo dục như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
“Chúng tôi mong muốn Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sinh viên để các em có được bản lĩnh, sự tự tin và kiến thức vững vàng nhằm hội nhập tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay”, GS.TS Hà Nam Khánh Giao chia sẻ.
GS.TS Hà Nam Khánh Giao cũng bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác cùng Báo Tiền Phong trong hành trình tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời thể hiện sự đồng hành của nhà trường với sinh viên trên con đường chinh phục thành công trong tương lai.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết trải qua nhiều thập kỷ tổ chức, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành một trong những sân chơi nhan sắc uy tín, giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ gìn những phẩm chất truyền thống tốt đẹp. Nhiều hoa hậu, á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã khẳng định mình trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh doanh và hoạt động xã hội, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho giới trẻ.
“Ban tổ chức luôn mong muốn cuộc thi không chỉ là nơi tỏa sáng của nhan sắc mà còn là môi trường để các bạn trẻ phát triển kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên”, nhà báo Lý Thành Tâm nhấn mạnh.
Đại diện ban tổ chức cho biết việc lựa chọn Học viện Hàng không Việt Nam là điểm đến của chương trình xuất phát từ đánh giá đây là môi trường đào tạo năng động, hiện đại, giàu truyền thống trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ngành nghề có tính hội nhập quốc tế cao.
Với hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Học viện hiện đào tạo nhiều lĩnh vực như quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, logistics, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và quản trị kinh doanh, đồng thời không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.
“Chúng tôi tin rằng sinh viên của Học viện không chỉ có tri thức, tác phong chuyên nghiệp mà còn sở hữu sự tự tin, năng động, khả năng hội nhập quốc tế, những yếu tố phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026”, nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ.
Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn mang đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu rõ hơn về hành trình, giá trị và thông điệp của cuộc thi, đồng thời tạo nên không gian giao lưu, chia sẻ truyền cảm hứng về vẻ đẹp trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ Việt Nam.
Nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ kỳ vọng từ chính mái trường Học viện Hàng không Việt Nam có thêm nhiều gương mặt xuất sắc, tự tin đăng ký tham gia, góp phần viết tiếp hành trình tự hào của cuộc thi mang đậm bản sắc Việt Nam.
Điểm đến tiếp theo trong chuỗi hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam là Học viện Hàng không Việt Nam. Sự kiện diễn ra chiều 25/5, với sự tham gia của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, ca sĩ Trần Ngọc Ánh - quán quân Giọng hát Việt 2018. Hai MC dẫn dắt chương trình là Á vương Minh Toại và Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.
Tại buổi tuyển sinh, hàng trăm sinh viên tiếp tục được truyền động lực, cảm hứng bởi những chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Bên cạnh đó, những giải đáp tận tình, cam kết thẳng thắn từ ban tổ chức cũng sẽ giúp các nữ sinh cởi bỏ tâm lý tự ti, e ngại để mạnh dạn đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc uy tín, danh giá nhất quốc gia.
Ngày hội tuyển sinh không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn. Ở những trường đại học mà ngày hội tuyển sinh đã đi qua như Học viện Tài chính, Đại học Phenikaa (Hà Nội), Đại học Cửu Long (Vĩnh Long), hàng nghìn sinh viên đã có trải nghiệm đáng nhớ cùng ban tổ chức, người đẹp và các khách mời. Họ không chỉ hiểu hơn về sự danh giá, uy tín của Hoa hậu Việt Nam mà còn được tiếp thêm động lực để rời khỏi vùng an toàn, nắm bắt cơ hội tỏa sáng trong hành trình thanh xuân tươi đẹp.
Nhiều nữ sinh bày tỏ choáng ngợp trước quy mô cuộc thi, cho biết sẽ trau dồi bản thân để ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam 2026.