Hàng trăm sinh viên Đại học FPT Cần Thơ đến buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

report Tự tin bước ra khỏi giới hạn

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Thanh Đông - Trưởng phòng nhân sự tổ chức giáo dục FPT tại TP Cần Thơ - bày tỏ vinh dự được chào đón ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn nhà trường là điểm đến tổ chức chương trình giao lưu và tuyển chọn ứng viên cho cuộc thi tại khu vực Cần Thơ.

Là tổ hợp giáo dục - công nghệ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, FPTU Cần Thơ luôn hướng đến xây dựng môi trường học tập hiện đại với tinh thần “Trải nghiệm để thành công”, dựa trên ba trụ cột: công nghệ - quốc tế - tinh thần khởi nghiệp.

Bên cạnh hoạt động học tập, ông Võ Thanh Đông cho biết sinh viên Nhà trường luôn năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển bản thân. Nhiều sinh viên của trường đã tự tin tham gia và đạt thành tích đáng tự hào tại các sân chơi sắc đẹp như Miss FPTU Cần Thơ, Người đẹp Tây Đô.... Điều đó cho thấy sinh viên FPTU không chỉ có tri thức, mà còn có sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng khẳng định mình.

“Với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi đặc biệt trân trọng những giá trị mà cuộc thi đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua - đó là không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng chính là những giá trị mà Nhà trường luôn mong muốn vun đắp cho sinh viên của mình”, ông Đông chia sẻ.

Trưởng phòng nhân sự tổ chức giáo dục FPT tại TP Cần Thơ mong rằng thông qua buổi sơ tuyển, các bạn nữ sinh sẽ mạnh dạn thử sức, tự tin nắm bắt cơ hội và dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân. “Thanh xuân không chỉ được ghi dấu bằng những thành tích đạt được, mà còn bằng những trải nghiệm quý giá, sự trưởng thành và tinh thần dám tỏa sáng”, ông Đông chia sẻ.