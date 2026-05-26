Hàng trăm sinh viên Đại học FPT Cần Thơ đến buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Thanh Đông - Trưởng phòng nhân sự tổ chức giáo dục FPT tại TP Cần Thơ - bày tỏ vinh dự được chào đón ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn nhà trường là điểm đến tổ chức chương trình giao lưu và tuyển chọn ứng viên cho cuộc thi tại khu vực Cần Thơ.
Là tổ hợp giáo dục - công nghệ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, FPTU Cần Thơ luôn hướng đến xây dựng môi trường học tập hiện đại với tinh thần “Trải nghiệm để thành công”, dựa trên ba trụ cột: công nghệ - quốc tế - tinh thần khởi nghiệp.
Bên cạnh hoạt động học tập, ông Võ Thanh Đông cho biết sinh viên Nhà trường luôn năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển bản thân. Nhiều sinh viên của trường đã tự tin tham gia và đạt thành tích đáng tự hào tại các sân chơi sắc đẹp như Miss FPTU Cần Thơ, Người đẹp Tây Đô.... Điều đó cho thấy sinh viên FPTU không chỉ có tri thức, mà còn có sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng khẳng định mình.
“Với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi đặc biệt trân trọng những giá trị mà cuộc thi đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua - đó là không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng chính là những giá trị mà Nhà trường luôn mong muốn vun đắp cho sinh viên của mình”, ông Đông chia sẻ.
Trưởng phòng nhân sự tổ chức giáo dục FPT tại TP Cần Thơ mong rằng thông qua buổi sơ tuyển, các bạn nữ sinh sẽ mạnh dạn thử sức, tự tin nắm bắt cơ hội và dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân. “Thanh xuân không chỉ được ghi dấu bằng những thành tích đạt được, mà còn bằng những trải nghiệm quý giá, sự trưởng thành và tinh thần dám tỏa sáng”, ông Đông chia sẻ.
Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cuộc thi được khởi xướng từ năm 1988 bởi Báo Tiền Phong và đến nay đã trở thành cuộc thi nhan sắc uy tín, giàu giá trị nhân văn hàng đầu cả nước.
Trải qua gần bốn thập kỷ, cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể mà còn hướng tới tôn vinh vẻ đẹp tri thức, nhân ái, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nhiều hoa hậu, á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và trở thành nguồn cảm hứng rất lớn cho giới trẻ.
Bước sang mùa giải 2026, ban tổ chức (BTC) tiếp tục mong muốn tìm kiếm những gương mặt hội tụ đầy đủ các giá trị: nhan sắc, trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần hội nhập quốc tế.
BTC tin rằng sinh viên của Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ không chỉ năng động, sáng tạo mà còn giàu khát vọng khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực tới đời sống.
Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ là môi trường đào tạo hiện đại, năng động của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: Công nghệ, Quốc tế hóa và Khởi nghiệp. Nhà trường sở hữu môi trường học tập đa trải nghiệm, đào tạo nhiều ngành học phù hợp xu thế phát triển mới như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, truyền thông, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ và nhiều lĩnh vực khác.
Chính môi trường học tập tiên tiến, giàu trải nghiệm tại Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ sẽ là nơi nuôi dưỡng nhiều gương mặt trẻ tài năng, tự tin và bản lĩnh để có thể tỏa sáng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
Thông qua chương trình hôm nay, BTC mong muốn mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về cuộc thi, giao lưu với các khách mời, các người đẹp, hoa hậu và mạnh dạn chinh phục những thử thách mới của tuổi trẻ.
Về phía Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ:
- Ông Võ Thanh Đông - Giám đốc Nhân sự - Tổ chức Giáo dục FPT tại TP. Cần Thơ
- Ông Vương Quốc Tuấn - Trưởng phòng Công tác sinh viên và tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ; ông Phan Trung - Trưởng phòng Marketing và Truyền thông Đại học FPT Cần Thơ.
Về phía Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026
- Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026
- Bà Tạ Liên Hương - Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thành Group, Phó Chủ tịch Công ty Hoàng Thành Media
- Ông Võ Hiếu Nghĩa - Giám đốc, đại diện phía Nam Hoàng Thành Media; bà Lê Minh Hương - Đại diện truyền thông Naris Việt Nam.
Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của các đại biểu khách mời:
- Anh Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ
- Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
- Người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024
- Ca sĩ Trân Oanh - Quán quân Toả sáng sao đôi 2026, Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025
- Ca sĩ Thuỷ Tiên - Quán quân Toả sáng sao đôi 2026, Á quân Sao tìm sao 2019.
Hành trình tuyển sinh khu vực phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026 được kéo dài với sự kiện tuyển sinh Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ vào chiều 26/5.
Đây cũng là cơ hội để sinh viên Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ được giao lưu, trải nghiệm và thử sức tại một sân chơi giàu ý nghĩa, nơi vẻ đẹp của tuổi trẻ được tôn vinh cùng với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.
Là tổ hợp giáo dục - công nghệ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhà trường luôn hướng đến xây dựng môi trường học tập hiện đại với tinh thần “Trải nghiệm để thành công”, dựa trên ba trụ cột: công nghệ - quốc tế - tinh thần khởi nghiệp.
Chiều 26/5, hàng trăm sinh viên năng động của nhà trường tham gia ngày hội tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ được lắng nghe chia sẻ từ ban tổ chức, đặt câu hỏi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giao lưu cùng các khách mời là Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024, ca sĩ Trân Oanh, Thủy Tiên. Người dẫn dắt chương trình là MC Hoài Thương.
Chia sẻ tại hành trình tuyển sinh, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết điều ấn tượng nhất đối với cô sau hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam chính là việc có thêm mái nhà chung với nhiều anh chị, bạn bè và những người thầy luôn đồng hành, hỗ trợ suốt chặng đường vừa qua.
Hà Trúc Linh khuyên các bạn trẻ mạnh dạn nắm lấy cơ hội tỏa sáng ở Hoa hậu Việt Nam 2026 và có những trải nghiệm đẹp của tuổi thanh xuân.
Hành trình tuyển sinh khu vực phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026 được kéo dài với sự kiện tuyển sinh Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ vào chiều 26/5.
Đây cũng là cơ hội để sinh viên Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ được giao lưu, trải nghiệm và thử sức tại một sân chơi giàu ý nghĩa, nơi vẻ đẹp của tuổi trẻ được tôn vinh cùng với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.
Là tổ hợp giáo dục - công nghệ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhà trường luôn hướng đến xây dựng môi trường học tập hiện đại với tinh thần “Trải nghiệm để thành công”, dựa trên ba trụ cột: công nghệ - quốc tế - tinh thần khởi nghiệp.
Chiều 26/5, hàng trăm sinh viên năng động của nhà trường tham gia ngày hội tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ được lắng nghe chia sẻ từ ban tổ chức, đặt câu hỏi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giao lưu cùng các khách mời là Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024, ca sĩ Trân Oanh, Thủy Tiên. Người dẫn dắt chương trình là MC Hoài Thương.
Chia sẻ tại hành trình tuyển sinh, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết điều ấn tượng nhất đối với cô sau hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam chính là việc có thêm mái nhà chung với nhiều anh chị, bạn bè và những người thầy luôn đồng hành, hỗ trợ suốt chặng đường vừa qua.
Hà Trúc Linh khuyên các bạn trẻ mạnh dạn nắm lấy cơ hội tỏa sáng ở Hoa hậu Việt Nam 2026 và có những trải nghiệm đẹp của tuổi thanh xuân.