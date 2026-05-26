Kỳ vọng nữ sinh FPTU Cần Thơ ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

Sinh viên FPTU tự tin bước ra khỏi giới hạn

Trong hội trường đón hàng trăm sinh viên Đại học FPT Cần Thơ tham dự buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam chiều 26/5, ông Võ Thanh Đông - Trưởng phòng nhân sự tổ chức giáo dục FPT tại TP Cần Thơ - bày tỏ vinh dự được chào đón Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn nhà trường là điểm đến tổ chức chương trình giao lưu và tuyển chọn ứng viên cho cuộc thi tại khu vực Cần Thơ.

Ông Võ Thanh Đông - Trưởng phòng nhân sự tổ chức giáo dục FPT tại TP Cần Thơ - bày tỏ vinh dự được chào đón ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Là tổ hợp giáo dục - công nghệ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, FPTU Cần Thơ luôn hướng đến xây dựng môi trường học tập hiện đại với tinh thần “Trải nghiệm để thành công”, dựa trên ba trụ cột: công nghệ - quốc tế - tinh thần khởi nghiệp.

Bên cạnh hoạt động học tập, ông Võ Thanh Đông cho biết sinh viên nhà trường luôn năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển bản thân. Nhiều sinh viên của trường đã tự tin tham gia và đạt thành tích đáng tự hào tại các sân chơi sắc đẹp như Miss FPTU Cần Thơ, Người đẹp Tây Đô.... Điều đó cho thấy sinh viên FPTU không chỉ có tri thức, mà còn có sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng khẳng định mình.

Sinh viên ĐH FPT Cần Thơ đến tham dự buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Dương Triều.

“Với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi đặc biệt trân trọng những giá trị mà cuộc thi đã kiên trì theo đuổi nhiều năm qua - đó là không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng chính là những giá trị mà nhà trường luôn mong muốn vun đắp cho sinh viên của mình”, ông Đông chia sẻ.

Trưởng phòng nhân sự tổ chức giáo dục FPT tại TP Cần Thơ mong rằng thông qua buổi sơ tuyển, các bạn nữ sinh mạnh dạn thử sức, tự tin nắm bắt cơ hội và dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân. “Thanh xuân không chỉ được ghi dấu bằng những thành tích đạt được, mà còn bằng những trải nghiệm quý giá, sự trưởng thành và tinh thần dám tỏa sáng”, ông Đông chia sẻ.

Tìm kiếm thế hệ nhan sắc mới giàu khát vọng

Trong khi đó, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cuộc thi được khởi xướng từ năm 1988 bởi Báo Tiền Phong và đến nay đã trở thành cuộc thi nhan sắc uy tín, giàu giá trị nhân văn hàng đầu cả nước.

Trải qua gần bốn thập kỷ, cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể mà còn hướng tới tôn vinh vẻ đẹp tri thức, nhân ái, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nhiều hoa hậu, á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và trở thành nguồn cảm hứng rất lớn cho giới trẻ.

Bước sang mùa giải 2026, BTC tiếp tục mong muốn tìm kiếm những gương mặt hội tụ đầy đủ các giá trị: nhan sắc, trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần hội nhập quốc tế.

BTC tin rằng sinh viên của Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ không chỉ năng động, sáng tạo mà còn giàu khát vọng khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực tới đời sống.

Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ là môi trường đào tạo hiện đại, năng động của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: Công nghệ, Quốc tế hóa và Khởi nghiệp.

Nhà trường sở hữu môi trường học tập đa trải nghiệm, đào tạo nhiều ngành học phù hợp xu thế phát triển mới như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, truyền thông, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ và nhiều lĩnh vực khác.

Ảnh: Dương Triều.

Chính môi trường học tập tiên tiến, giàu trải nghiệm tại Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ sẽ là nơi nuôi dưỡng nhiều gương mặt trẻ tài năng, tự tin và bản lĩnh để có thể tỏa sáng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

"Qua buổi sơ tuyển hôm nay, tôi mong rằng các bạn nữ sinh ĐH FPT Cần Thơ sẽ mạnh dạn thử sức, tự tin nắm bắt cơ hội và dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân. Thanh xuân không chỉ được ghi dấu bằng những thành tích đạt được, mà còn bằng những trải nghiệm quý giá, sự trưởng thành và tinh thần dám tỏa sáng", bà Trần Thị Thu Hà chia sẻ.