Người già và trẻ nhỏ nhập viện tăng mạnh giữa đợt nắng nóng kỷ lục

Phạm Trường - Thu Hiền

TPO - Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài tại khu vực Bắc Trung Bộ với nền nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Tại các bệnh viện ở Thanh Hóa và Nghệ An, số ca nhập viện do bệnh hô hấp, tiêu hóa, tim mạch và đột quỵ gia tăng, trong đó trẻ nhỏ và người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trẻ nhỏ mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa tăng cao

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết tại Thanh Hóa liên tục xuất hiện nắng nóng gay gắt với nền nhiệt dao động từ 38–40 độ C. Nắng nóng đầu mùa không chỉ gây mệt mỏi trong sinh hoạt mà còn làm gia tăng nhiều bệnh lý liên quan đến sức khỏe, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị trong những ngày gần đây tăng rõ rệt. Khu vực tiền sảnh, phòng chờ khám thường xuyên đông đúc khi nhiều phụ huynh đưa con đến bệnh viện do các triệu chứng liên quan đến nắng nóng.

Các bệnh phổ biến ở trẻ em chủ yếu gồm viêm đường hô hấp, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, sốt vi rút, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, rôm sảy, viêm da và tay chân miệng. Một số trường hợp nhập viện trong tình trạng say nắng hoặc ngộ độc thực phẩm.

Số trẻ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da liễu tăng do nắng nóng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho khoảng 1.000 bệnh nhi và tiếp nhận gần 800 lượt khám mỗi ngày.

“Do ảnh hưởng của nắng nóng, số trẻ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da liễu tăng lên so với trước. Dù chưa xảy ra tình trạng quá tải nhưng bệnh viện đã chủ động tăng cường nhân lực và điều kiện phục vụ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh”, bác sĩ Thành cho biết.

Để giảm áp lực cho khu vực khám bệnh, bệnh viện đã bổ sung thêm quạt mát tại phòng chờ, linh hoạt tăng bàn khám vào giờ cao điểm buổi sáng, đồng thời lắp thêm rèm chắn nắng và điều hòa ở các phòng điều trị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho bệnh nhi và người nhà.

Nắng nóng khiến số bệnh nhân tăng nhanh ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng khiến trẻ dễ mất nước, suy giảm sức đề kháng và phát sinh các bệnh truyền nhiễm mùa hè. Việc sử dụng điều hòa không đúng cách hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong nhà và ngoài trời cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ ra ngoài trong thời điểm nắng nóng cao điểm, bổ sung đầy đủ nước và dinh dưỡng cho trẻ, đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các bác sĩ hướng dẫn đăng ký khám bệnh tự động ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, ho kéo dài, khó thở, tiêu chảy hoặc mệt lả, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh tự điều trị tại nhà khiến bệnh chuyển nặng.

Người cao tuổi đối mặt nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Không chỉ trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người mắc bệnh nền cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe trong đợt nắng nóng kéo dài. Trưa 26/5, tại phường Hoàng Mai (Nghệ An), một cụ ông trong lúc đứng chờ cháu dự thi dưới thời tiết nắng nóng gay gắt đã bất ngờ có biểu hiện đột quỵ, khiến người thân và những người xung quanh hoảng hốt.

Phát hiện sự việc, lực lượng công an xã đang làm nhiệm vụ hỗ trợ kỳ thi đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa cụ ông tới bệnh viện cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Sự việc tiếp tục là lời cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan, đặc biệt đối với người cao tuổi và người có bệnh nền.

Người dân chờ khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện HNĐK Nghệ An trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, số lượng bệnh nhân nhập viện do các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tăng mạnh so với thời điểm trước khi xảy ra nắng nóng. Đáng chú ý, các ca đột quỵ và nhồi máu cơ tim có xu hướng gia tăng, phần lớn rơi vào nhóm bệnh nhân lớn tuổi hoặc có tiền sử bệnh nền.

Thống kê từ Trung tâm Đột quỵ của bệnh viện, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và điều trị từ 100 - 120 bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, khó thở hoặc bệnh mạn tính chuyển biến nặng.

BSCKII Đặng Ngọc Anh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, nắng nóng không chỉ gây cảm giác oi bức mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe. Khi cơ thể mất nước nhanh, máu trở nên cô đặc, làm gia tăng nguy cơ hình thành huyết khối và dẫn đến đột quỵ.

“Nhiệt độ ngoài trời quá cao cũng khiến tim phải hoạt động liên tục với cường độ lớn hơn. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người có bệnh tim mạch, huyết áp hoặc đái tháo đường”, bác sĩ phân tích.

Thời tiết oi bức kéo dài, số bệnh nhân cao tuổi bị đột quỵ tăng.

Theo bác sĩ, nhiều trường hợp nhập viện muộn do chủ quan với các dấu hiệu ban đầu như đau đầu, chóng mặt, mệt lả hoặc khó thở. Khi được đưa tới bệnh viện, tình trạng bệnh đã diễn biến nặng, làm tăng nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan còn kéo dài, ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 11h đến 15h nếu không thật sự cần thiết. Đối với người lao động ngoài trời, cần uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc quần áo thoáng mát và bố trí thời gian nghỉ hợp lý để tránh sốc nhiệt.

Riêng với người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh nền, bác sĩ khuyến nghị cần duy trì uống đủ nước, theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên và sử dụng điều hòa ở mức nhiệt phù hợp, tránh chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài.

Người bệnh cũng không nên tự ý ngưng thuốc hoặc thay đổi phác đồ điều trị trong thời gian nắng nóng bởi điều này có thể làm gia tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

