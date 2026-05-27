Iran xác định hàng loạt mục tiêu mới cho đòn phản công

TPO - Quan chức quân sự cấp cao tuyên bố Iran đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chiến, và Tehran đã xây dựng cơ sở dữ liệu loạt mục tiêu mới trong trường hợp Mỹ hoặc Israel tiến hành thêm bất kỳ hành động quân sự nào. Quan chức này nhấn mạnh, mọi phản ứng trong tương lai của Iran sẽ "mạnh mẽ và nghiêm trọng hơn nhiều" so với trước đây.

Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba (26/5), nhấn mạnh, Tehran sẵn sàng cho cuộc chiến và đã xác định các mục tiêu để đáp trả trong trường hợp Mỹ hoặc Israel tái khởi động các hành động quân sự.

Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi tuyên bố, phản ứng của Iran đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào sẽ khác với các cuộc đối đầu trước đây, đồng thời nói thêm rằng đối phương chắc chắn sẽ phải đối mặt với những bất ngờ và chiến thuật mới.

Vị tướng này cảnh báo, nếu khu vực bước vào một vòng xoáy xung đột mới, các cuộc tấn công của Iran sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và sẽ nghiêm trọng hơn, dữ dội hơn và mạnh mẽ hơn nhiều so với hai cuộc chiến trước đó.

Người phát ngôn cũng lưu ý rằng, nếu cuộc chiến tái bùng phát và xuất khẩu dầu của Iran bị chặn, Cộng hòa Hồi giáo sẽ ngăn chặn dầu mỏ rời khỏi khu vực.

Ông cho biết Iran sẽ quản lý eo biển Hormuz một cách "kiên quyết và dứt khoát" nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, thương mại quốc tế và ổn định kinh tế toàn cầu.

Nâng cấp công nghệ trong chiến lược quân sự

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao năng lực công nghệ và áp dụng kiến ​​thức chuyên môn tiên tiến vào các chiến lược quốc phòng và an ninh của đất nước, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc hiện đại hóa liên tục các hệ thống quân sự.

Phát biểu trong cuộc gặp với các quan chức Bộ Quốc phòng Iran hôm thứ Ba, ông Pezeshkian ca ngợi vai trò của lực lượng vũ trang trong việc nâng cao năng lực răn đe và sức mạnh phòng thủ của nước này trong cuộc đối đầu gần đây với Mỹ và Israel.

Tổng thống Iran cho rằng đối thủ "không thể tưởng tượng" lực lượng vũ trang Iran sở hữu mức độ sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến như hiện nay. Theo ông, điều này là kết quả của nhiều năm đầu tư vào nghiên cứu, lập kế hoạch chiến lược và phát triển công nghệ quốc phòng.

Đề cập đến những diễn biến trong khu vực, ông Pezeshkian cho biết các quốc gia trong khu vực hiện đã đi đến kết luận, rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ không mang lại cho họ an ninh lâu dài, và việc dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh đã chứng tỏ là một giả định không thực tế và không hiệu quả.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cập nhật và tái thiết kế các cấu trúc quốc phòng để thích ứng với những thay đổi công nghệ hiện đại.