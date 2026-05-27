Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Lào Cai

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã thực hiện chuỗi hoạt động nâng cao ý nghĩa trách nhiệm với môi trường, xã hội và sức khỏe (Environment – Social – Health), gọi tắt là ESH, tại tỉnh Lào Cai, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, 2026.

Đây là địa điểm thứ hai trong hành trình xuyên Việt , đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) – một hành trình được vun đắp bằng niềm tin, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

ESH Camp 2026 là chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện – cộng đồng, với nhiều trải nghiệm gắn kết thông qua lịch trình di chuyển và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng 5 năm 2026 tại Lào Cai với các hoạt động chính sau đây :

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú- THCS số 1 Lùng Thẩn

Đối tượng hỗ trợ: Học sinh vùng cao

Hoạt động: Khám mắt và hướng dẫn vệ sinh cá nhân cho học sinh; Tổ chức trò chơi giao lưu, sinh hoạt; Hỗ trợ phân chia và phát suất ăn; Tặng quà.

Các Bác sỹ của chương trình Rohto-ESH 2026 khám mắt cho các em học sinh trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú số 1 Lùng Thẩn.

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú - Tiểu học số 1 Lùng Thẩn

Đối tượng hỗ trợ: Học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số

Hoạt động: Khám mắt và hướng dẫn vệ sinh cá nhân cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tổ chức trò chơi giao lưu, sinh hoạt; Hỗ trợ phân chia và phát suất ăn; Tặng quà.

Các thành viên của đoàn Rohto- ESH tại trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú – Tiểu học số 1 Lùng Thẩn

Các em học sinh tiểu học của trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú – Tiểu học số 1 Lùng Thẩn cùng thưởng thức bữa trưa “có thịt” do đoàn công tác tổ chức

Đồi Đá Trắng, Lào Cai

Hoạt động: Trồng hoa anh đào tạo cảnh quan và hỗ trợ dọn vệ sinh.

Đại diện công ty TNHH Rohto-Mentholatum (VN) khánh thành bảng lưu niệm tại Đồi Đá Trắng , Lào Cai

Tập thể cty TNHH Rohto-Mentholatum (VN) dọn vệ sinh và trồng hoa anh đào tạo cảnh quan tạo khu vực Đồi Đá Trắng, Lào Cai.

Với thông điệp “Việt Nam khỏe đẹp – Chạm triệu trái tim”, ESH Camp 2026 không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là biểu trưng cho hành trình không ngừng nghỉ của Rohto Việt Nam trong việc gắn kết con người bằng những giá trị nhân văn bền vững, lan tỏa cảm hứng sống khỏe, sống đẹp đến cộng đồng, tạo nên những rung cảm sâu sắc từ trái tim tại mỗi điểm dừng chân trên dải đất hình chữ S

Mỗi chặng đường của ESH Camp 2026 sẽ là một dấu ấn, một câu chuyện, và một sự kết nối – nơi tinh thần Rohto Mentholatum (Việt Nam) được tiếp nối, sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.