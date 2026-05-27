Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Lào Cai

P.V

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã thực hiện chuỗi hoạt động nâng cao ý nghĩa trách nhiệm với môi trường, xã hội và sức khỏe (Environment – Social – Health), gọi tắt là ESH, tại tỉnh Lào Cai, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, 2026.

Đây là địa điểm thứ hai trong hành trình xuyên Việt , đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) – một hành trình được vun đắp bằng niềm tin, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

ESH Camp 2026 là chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện – cộng đồng, với nhiều trải nghiệm gắn kết thông qua lịch trình di chuyển và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng 5 năm 2026 tại Lào Cai với các hoạt động chính sau đây :

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú- THCS số 1 Lùng Thẩn

Đối tượng hỗ trợ: Học sinh vùng cao

Hoạt động: Khám mắt và hướng dẫn vệ sinh cá nhân cho học sinh; Tổ chức trò chơi giao lưu, sinh hoạt; Hỗ trợ phân chia và phát suất ăn; Tặng quà.

image001-1346.jpg
Các Bác sỹ của chương trình Rohto-ESH 2026 khám mắt cho các em học sinh trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú số 1 Lùng Thẩn.

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú - Tiểu học số 1 Lùng Thẩn

Đối tượng hỗ trợ: Học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số

Hoạt động: Khám mắt và hướng dẫn vệ sinh cá nhân cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tổ chức trò chơi giao lưu, sinh hoạt; Hỗ trợ phân chia và phát suất ăn; Tặng quà.

image003-3357.jpg
Các thành viên của đoàn Rohto- ESH tại trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú – Tiểu học số 1 Lùng Thẩn
image005-5930.jpg
Các em học sinh tiểu học của trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú – Tiểu học số 1 Lùng Thẩn cùng thưởng thức bữa trưa “có thịt” do đoàn công tác tổ chức

Đồi Đá Trắng, Lào Cai

Hoạt động: Trồng hoa anh đào tạo cảnh quan và hỗ trợ dọn vệ sinh.

image007-3652.jpg
Đại diện công ty TNHH Rohto-Mentholatum (VN) khánh thành bảng lưu niệm tại Đồi Đá Trắng , Lào Cai
image009-7336.jpg
image011-8222.jpg
Tập thể cty TNHH Rohto-Mentholatum (VN) dọn vệ sinh và trồng hoa anh đào tạo cảnh quan tạo khu vực Đồi Đá Trắng, Lào Cai.

Với thông điệp “Việt Nam khỏe đẹp – Chạm triệu trái tim”, ESH Camp 2026 không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là biểu trưng cho hành trình không ngừng nghỉ của Rohto Việt Nam trong việc gắn kết con người bằng những giá trị nhân văn bền vững, lan tỏa cảm hứng sống khỏe, sống đẹp đến cộng đồng, tạo nên những rung cảm sâu sắc từ trái tim tại mỗi điểm dừng chân trên dải đất hình chữ S

Mỗi chặng đường của ESH Camp 2026 sẽ là một dấu ấn, một câu chuyện, và một sự kết nối – nơi tinh thần Rohto Mentholatum (Việt Nam) được tiếp nối, sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

P.V
#Rohto-Mentholatum #Lào Cai #ESH #hoạt động xã hội #bảo vệ môi trường #sức khỏe cộng đồng #trách nhiệm xã hội

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe