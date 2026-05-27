Thanh Hằng phản hồi đóng vai vũ nữ

TPO - Thanh Hằng phản hồi về tranh luận tạo hình trong "Mesdames Thanh Sắc", chia sẻ thêm những cảnh quay áp lực khi trở lại điện ảnh. Tại showcase phim ở TPHCM, ê-kíp cũng chia sẻ quá trình phục dựng bối cảnh TPHCM thập niên 1960, khó khăn khi nhảy vào mùa phim hè 2026.

Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh

Tối 27/5, showcase Mesdames Thanh Sắc diễn ra tại TPHCM. Bộ phim thuộc dòng drama noir kết hợp yếu tố tâm lý, tình cảm và tội phạm, lấy bối cảnh TPHCM trước năm 1975.

Thanh Hằng trở lại màn ảnh rộng với vai chính Cầm Thanh, vũ nữ tại vũ trường Kim Đô. Nhân vật có cách sống cảm xúc, khác hẳn cô ngoài đời sống lý trí. “Điều khó nhất không phải thay đổi ngoại hình mà là làm sao để khán giả hiểu, tin và đồng cảm với nhân vật”, Thanh Hằng chia sẻ.

Từ khi tung teaser, tạo hình của Thanh Hằng gây tranh cãi, trong đó có nhận xét nữ diễn viên trông lớn tuổi khi vào vai vũ nữ. Nữ người mẫu cho rằng hình ảnh được công bố phản ánh một phần của nhân vật ở giai đoạn biểu diễn trong vũ trường.

Thanh Hằng đóng vai vũ nữ trong bộ phim lấy bối cảnh TPHCM thập niên 1960.

Phong cách trang điểm phụ nữ thập niên 1960 chuộng lớp nền dày, đường kẻ mắt đậm và kiểu tóc búi cao, khiến tổng thể gương mặt có cảm giác già dặn hơn tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện nay. Hành trình của nhân vật kéo dài qua nhiều giai đoạn và tạo hình sẽ thay đổi.

Thanh Hằng nói thêm cô không đặt nặng việc giữ hình ảnh, miễn yếu tố ngoại hình đúng tinh thần nhân vật. “Trên sàn diễn thời trang, sự chỉn chu là yêu cầu bắt buộc. Nhưng với điện ảnh, điều quan trọng là nhân vật phù hợp với câu chuyện”, cô nói.

Nữ diễn viên chia sẻ quá trình quay phim có nhiều phân đoạn nặng về thể chất. Cảnh giằng co, hành động hoặc quay liên tục khiến cô thường xuyên bầm tím tay chân, trong đó có phân đoạn bị nhấn đầu xuống nước.

Lương Thế Thành chia sẻ Mesdames Thanh Sắc là cơ hội để anh thử sức với dạng vai khác hơn so với hình ảnh quen thuộc nhiều năm qua. Nam diễn viên đảm nhận vai Bá Dũng - người có mối liên hệ với cả Madame Sắc và vũ nữ Cầm Thanh. Nhân vật ít thoại nhưng có nhiều diễn biến nội tâm. Phần lớn cảm xúc phải thể hiện qua ánh mắt, thái độ và tình huống tâm lý thay vì lời thoại trực diện.

“Hơn 20 năm làm nghề, khán giả nhớ tôi ở vai chính diện, hiền lành. Tôi muốn thử sức với nhân vật có nhiều lớp tâm lý hơn”, nam diễn viên nói.

Hồng Ánh vào vai Madame Sắc. Nhân vật được xây dựng là người phụ nữ có quyền lực, thường xuyên đối đầu với Cầm Thanh.

Hồng Ánh tiếp tục đảm nhận vai tính cách ở dự án điện ảnh mới.

Nữ diễn viên chia sẻ tính cách nhân vật trái ngược cô ngoài đời. “Tôi ngại va chạm và không thích tranh cãi. Vì vậy khi vào phim, việc giữ năng lượng cho nhân vật cũng là thử thách”, Hồng Ánh nói.

Cô cho biết trong quá trình quay luôn lưu ý khi thực hiện các cảnh xô xát để tránh ảnh hưởng bạn diễn.

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết Mesdames Thanh Sắc dựa trên những câu chuyện, biến cố xã hội và bi kịch tình cảm ở TPHCM thập niên 1960, nhưng không tái hiện cuộc đời của bất kỳ nhân vật có thật cụ thể nào.

Khó khăn lớn nhất là phục dựng không gian đô thị cũ. Đoàn phim phải kết hợp quay ngoại cảnh, dựng mỹ thuật và sử dụng CGI ở một số phân đoạn để tái hiện không khí thời kỳ trước.

Giám đốc sáng tạo Tùng Leo cho biết ê-kíp dành thời gian nghiên cứu tài liệu về đời sống, kiến trúc và thời trang TPHCM thập niên 1960 nhằm đảm bảo tính thống nhất về hình ảnh. Một số trang phục bị nhận xét mang hơi hướm hiện đại, theo anh, thực tế xuất phát từ đặc điểm thẩm mỹ có tính lặp lại của thời trang.



Gia nhập đường đua phim Việt mùa hè

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc sống của Cầm Thanh và Madame Sắc tại vũ trường Kim Đô, trong đó mối quan hệ giữa các nhân vật dần thay đổi bởi tình cảm, quyền lực và những lựa chọn cá nhân.

Trailer phim diễn tả không gian vũ trường, hoạt động giải trí, đời sống đô thị cùng nhiều tình huống xung đột giữa các nhân vật, trong đó có nhiều phân cảnh bạo lực, ghen tuông và biến cố của nhân vật Cầm Thanh.

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh chuyện tình tay ba phức tạp.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 19/6, trong giai đoạn nhiều tác phẩm Việt cùng ra rạp như Ma xó (5/6), Ốc mượn hồn (5/6), Lầu chú Hỏa (12/6), Quỷ bắt hồn (17/7) và Sợi chỉ đỏ (14/8).

Sau thời gian phòng vé chứng kiến sự áp đảo của phim ngoại, mùa hè năm nay được xem là thời điểm nhiều dự án nội địa đồng loạt trở lại với các thể loại khác nhau, từ kinh dị, tâm lý đến phim phục dựng bối cảnh lịch sử.

Giữa lúc cạnh tranh ngày càng lớn về suất chiếu và thị hiếu khán giả, Mesdames Thanh Sắc là một trong những tác phẩm được chú ý nhờ lựa chọn bối cảnh TPHCM thập niên cũ, cùng với đó là sự trở lại của Thanh Hằng, bảo chứng phòng vé Hồng Ánh và diễn viên Lương Thế Thành đang được chú ý sau vai Dũng ở Bóng ma hạnh phúc.

