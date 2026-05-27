Hà Nội tăng cường xe buýt, tàu điện phục vụ kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2026

TPO - Để bảo đảm nhu cầu đi lại thuận lợi cho thí sinh và người dân trong hai kỳ thi sắp tới, Hà Nội sẽ tăng tần suất vận hành hệ thống xe buýt, đường sắt đô thị và bố trí thêm xe dự phòng tại các nút giao thông trọng điểm.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa lên kế hoạch tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị nhằm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bảo đảm việc lưu thông thuận lợi cho thí sinh cùng người dân.

Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ ngày 10 đến 13/6), mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố sẽ hoạt động từ 4h30 đến 22h30 hằng ngày với khoảng 17.590 lượt xe/ngày theo biểu đồ chạy xe ngày thường. Khung thời gian vận hành này tiếp tục được duy trì trong ngày dự phòng thi.

Đối với hệ thống đường sắt đô thị, hai tuyến Cát Linh - Hà Đông (2A) và Nhổn - ga Hà Nội (3.1) sẽ mở cửa đón khách từ 5h30 đến 22h mỗi ngày. Tuyến 2A duy trì 246 lượt tàu/ngày trong các ngày thi chính thức, trong khi tuyến 3.1 vận hành 239 lượt tàu/ngày. Tần suất khai thác dao động từ 6 đến 15 phút/chuyến tùy thuộc vào lưu lượng hành khách từng thời điểm.

Để chủ động giải tỏa áp lực khi nhu cầu tăng cao, Trung tâm dự kiến tăng cường 20 tuyến buýt với 42 xe dự phòng và khoảng 100 lượt xe tăng cường. Các tuyến này được bố trí tại nhiều vị trí trọng điểm nhằm kết nối bến xe, nhà ga, điểm trung chuyển và những khu vực tập trung đông hành khách.

Trong đó, Tổng công ty Vận tải Hà Nội dự kiến tăng cường 9 tuyến gồm: 16, 54, 01, 02, 03A, 06A, 20A, 22A và 32. Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái VinBus phụ trách tăng cường các tuyến E01, E02 và E03.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị phương tiện sạch sẽ, bảo đảm an toàn kỹ thuật và hạn chế tối đa sự cố trong quá trình hoạt động. Đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ phải chấp hành nghiêm quy định vận hành, ứng xử văn minh, lịch sự với hành khách và tuân thủ đầy đủ luật an toàn giao thông.

Riêng đối với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Trung tâm yêu cầu bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt hai tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà ga, trên tàu, đồng thời phân công nhân lực hỗ trợ hành khách qua hệ thống đường dây nóng.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, trong quá trình triển khai, cơ quan này sẽ bám sát tình hình thực tế để linh hoạt điều chỉnh biểu đồ hoặc huy động thêm các tuyến buýt khi cần thiết, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi quan trọng năm 2026.