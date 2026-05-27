Hà Nội: Bí thư phường được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN&MT

TPO - UBND thành phố tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030 đến nhận công tác tại Sở NN&MT Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc.

Sáng 27/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của UBND thành phố về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam (SN 1971), Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030 đến nhận công tác tại Sở NN&MT Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Thanh Nam

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường tin tưởng tân Giám đốc Sở Lê Thanh Nam sẽ cùng toàn ngành sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thành phố giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thanh Nam cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Lê Thanh Nam cam kết, trên cương vị công tác mới sẽ cùng tập thể Sở NN&MT phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thành tốt các nhiệm vụ của ngành, góp phần phát triển Thủ đô trong thời gian tới.