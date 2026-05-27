Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khu đô thị đa mục tiêu: Hà Nội quy định sau 3 năm mới được bán nhà, khống chế giá bán tối đa

Trần Hoàng

TPO - Đối với nhà ở thương mại tại các Khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội quy định bên mua, thuê mua nhà ở thương mại không được bán lại nhà ở trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua. Trường hợp có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Theo đề án, mỗi khu đô thị đa mục tiêu có diện tích tối thiểu từ 150 ha trở lên. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành và đưa vào vận hành 2-3 khu đô thị.

Theo quyết định, việc quản lý, sử dụng nhà ở tại khu đô thị đa mục tiêu phải bảo đảm đúng mục đích sử dụng theo loại hình nhà ở đã được chấp thuận; phù hợp quy định của pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội và ổn định dân cư lâu dài; nghiêm cấm việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng các loại hình nhà ở trái quy định.

Về quản lý nhà ở thương mại, Hà Nội quy định bên mua, thuê mua nhà ở thương mại không được bán lại nhà ở trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở thương mại. Trường hợp có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án. Bên thuê nhà ở thương mại không được cho thuê lại, trường hợp không còn nhu cầu sử dụng thì trả lại cho chủ đầu tư dự án.

bac-thang-long-urban-city-18.jpg
Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long vừa được khởi công tại Hà Nội

Hà Nội cũng quy định chủ đầu tư có trách nhiệm ghi rõ điều khoản hạn chế chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở thương mại. Sau khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở thương mại, chủ đầu tư có trách nhiệm lập danh sách khách hàng ký hợp đồng gửi Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố để theo dõi danh mục căn hộ thuộc diện hạn chế chuyển nhượng.

Trong thời hạn này, cơ quan đăng ký đất đai không thực hiện thủ tục đăng ký biến động do chuyển nhượng, trừ trường hợp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc xử lý theo quy định pháp luật về thừa kế, thi hành án. Hết thời hạn 3 năm, chủ đầu tư báo cáo các đơn vị có liên quan về hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở thương mại vi phạm quy định thì hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở vô hiệu và bên mua, thuê mua phải bàn giao lại nhà ở cho người bán. Việc xử lý tiền mua nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở mà bên thuê mua đã nhận bàn giao nhà ở thì bên thuê mua phải trả lại nhà ở này cho bên cho thuê mua, bên thuê mua được hoàn lại số tiền đã nộp lần đầu.

Hà Nội cho biết đề án khu đô thị đa mục tiêu là một định hướng có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển thủ đô theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững và bao trùm. Đây không chỉ là giải pháp phát triển quỹ đất và nhà ở, mà còn là công cụ quan trọng để tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng cường năng lực điều tiết, dẫn dắt phát triển của thành phố.

Trần Hoàng
#Quy định bán nhà sau 3 năm #Quản lý nhà ở thương mại #Khu đô thị đa mục tiêu Hà Nội #Chính sách chuyển nhượng nhà #Phát triển đô thị bền vững #bắc thăng long #tái định cư sông Hồng #Trục đại lộ cảnh quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe