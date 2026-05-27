Khu đô thị đa mục tiêu: Hà Nội quy định sau 3 năm mới được bán nhà, khống chế giá bán tối đa

TPO - Đối với nhà ở thương mại tại các Khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội quy định bên mua, thuê mua nhà ở thương mại không được bán lại nhà ở trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua. Trường hợp có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Theo đề án, mỗi khu đô thị đa mục tiêu có diện tích tối thiểu từ 150 ha trở lên. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành và đưa vào vận hành 2-3 khu đô thị.

Theo quyết định, việc quản lý, sử dụng nhà ở tại khu đô thị đa mục tiêu phải bảo đảm đúng mục đích sử dụng theo loại hình nhà ở đã được chấp thuận; phù hợp quy định của pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội và ổn định dân cư lâu dài; nghiêm cấm việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng các loại hình nhà ở trái quy định.

Về quản lý nhà ở thương mại, Hà Nội quy định bên mua, thuê mua nhà ở thương mại không được bán lại nhà ở trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở thương mại. Trường hợp có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án. Bên thuê nhà ở thương mại không được cho thuê lại, trường hợp không còn nhu cầu sử dụng thì trả lại cho chủ đầu tư dự án.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long vừa được khởi công tại Hà Nội

Hà Nội cũng quy định chủ đầu tư có trách nhiệm ghi rõ điều khoản hạn chế chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở thương mại. Sau khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở thương mại, chủ đầu tư có trách nhiệm lập danh sách khách hàng ký hợp đồng gửi Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố để theo dõi danh mục căn hộ thuộc diện hạn chế chuyển nhượng.

Trong thời hạn này, cơ quan đăng ký đất đai không thực hiện thủ tục đăng ký biến động do chuyển nhượng, trừ trường hợp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc xử lý theo quy định pháp luật về thừa kế, thi hành án. Hết thời hạn 3 năm, chủ đầu tư báo cáo các đơn vị có liên quan về hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở thương mại vi phạm quy định thì hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở vô hiệu và bên mua, thuê mua phải bàn giao lại nhà ở cho người bán. Việc xử lý tiền mua nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở mà bên thuê mua đã nhận bàn giao nhà ở thì bên thuê mua phải trả lại nhà ở này cho bên cho thuê mua, bên thuê mua được hoàn lại số tiền đã nộp lần đầu.

Hà Nội cho biết đề án khu đô thị đa mục tiêu là một định hướng có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển thủ đô theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững và bao trùm. Đây không chỉ là giải pháp phát triển quỹ đất và nhà ở, mà còn là công cụ quan trọng để tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng cường năng lực điều tiết, dẫn dắt phát triển của thành phố.