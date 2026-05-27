Triều Tiên lần đầu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo vào tên lửa

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm tổ hợp các tên lửa đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực và tên lửa hành trình chính xác dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế cho chiến tranh hiện đại.

Theo hãng thông tấn KCNA, các cuộc thử nghiệm đã đánh giá sức mạnh của "đầu đạn đặc biệt” trên tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của pháo phản lực phóng loạt, và độ chính xác của tên lửa hành trình chiến thuật dẫn đường bằng AI.

Chủ tịch Kim Jong Un nói, các cuộc thử nghiệm cho thấy vũ khí và hệ thống phóng tự động đã được nâng cấp thành công để "phù hợp với điều kiện chiến tranh hiện đại, tăng cường khả năng ứng dụng trong chiến đấu".

Đặc biệt, các cuộc thử nghiệm đã xác nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa hành trình sẽ được triển khai tại các đơn vị pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc. Những tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác và điều khiển bằng AI, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 100 km.

Hình ảnh, được hãng thông tấn KCNA công bố ngày 27/5, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát các vụ phóng. (Ảnh: KCNA)

Đây dường như là lần đầu tiên Triều Tiên công khai đề cập đến việc tích hợp AI vào tên lửa. Trước đây, Triều Tiên từng tuyên bố đã sử dụng công nghệ AI trong máy bay không người lái.

“AI được sử dụng khi nhận diện mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa”, ông Yang Uk, một chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, cho biết.

Ông Hong Min thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định, tuyên bố của Triều Tiên có thể liên quan đến một phiên bản nâng cấp của hệ thống dẫn đường kỹ thuật số hiện có, kết hợp với công nghệ nhận dạng mục tiêu tự động.

Quân đội Hàn Quốc hôm 26/5 thông báo đã phát hiện nhiều vật thể phóng từ Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.