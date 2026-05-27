Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Triều Tiên lần đầu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo vào tên lửa

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm tổ hợp các tên lửa đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực và tên lửa hành trình chính xác dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế cho chiến tranh hiện đại.

Theo hãng thông tấn KCNA, các cuộc thử nghiệm đã đánh giá sức mạnh của "đầu đạn đặc biệt” trên tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của pháo phản lực phóng loạt, và độ chính xác của tên lửa hành trình chiến thuật dẫn đường bằng AI.

Chủ tịch Kim Jong Un nói, các cuộc thử nghiệm cho thấy vũ khí và hệ thống phóng tự động đã được nâng cấp thành công để "phù hợp với điều kiện chiến tranh hiện đại, tăng cường khả năng ứng dụng trong chiến đấu".

Đặc biệt, các cuộc thử nghiệm đã xác nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa hành trình sẽ được triển khai tại các đơn vị pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc. Những tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác và điều khiển bằng AI, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 100 km.

jyfoznkglbow7bdkap5t2awtpu.jpg
6xe732rncjmfbhb6majhcotp7e-1.jpg
Hình ảnh, được hãng thông tấn KCNA công bố ngày 27/5, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát các vụ phóng. (Ảnh: KCNA)

Đây dường như là lần đầu tiên Triều Tiên công khai đề cập đến việc tích hợp AI vào tên lửa. Trước đây, Triều Tiên từng tuyên bố đã sử dụng công nghệ AI trong máy bay không người lái.

“AI được sử dụng khi nhận diện mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa”, ông Yang Uk, một chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, cho biết.

Ông Hong Min thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định, tuyên bố của Triều Tiên có thể liên quan đến một phiên bản nâng cấp của hệ thống dẫn đường kỹ thuật số hiện có, kết hợp với công nghệ nhận dạng mục tiêu tự động.

Quân đội Hàn Quốc hôm 26/5 thông báo đã phát hiện nhiều vật thể phóng từ Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

Minh Hạnh
Reuters
#Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #tên lửa #trí tuệ nhân tạo #AI #Hàn Quốc #Triều Tiên phóng tên lửa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe